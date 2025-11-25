Las dos conductoras resultaron ilesas tras el choque un par de autos en la esquina de Castelli y Alem

El choque frontal del Renault Koleos con el lateral izquierdo del Volkswagen Gol quedó evidenciado por los daños en ambos vehículos. LA OPINION El choque frontal del Renault Koleos con el lateral izquierdo del Volkswagen Gol quedó evidenciado por los daños en ambos vehículos. LA OPINION

Afortunadamente no hubo personas lesionadas tras el choque de dos automóviles en la esquina de Castelli y Alem este martes al mediodía. Una ambulancia de Same se desplegó a la encrucijada donde ocurrió el siniestro alrededor de las 13:00 y atendieron a las dos mujeres en el lugar del impacto.

Las dos automovilistas, que iban al mando de cada vehículo, no necesitaron ser trasladadas a un centro de salud por estar ilesas.

Chocaron un automóvil Renault Koleos que circularía por Castelli de Este a Oeste y un Volkswagen Gol que se desplazaría por Alem de Norte a Sur; de acuerdo a los trascendidos.

Al lugar se desplegaron móviles de Patrulla Urbana para garantizar el ordenamiento del tránsito mientras las automovilistas intercambiaban datos del seguro para las coberturas con las pólizas contra terceros.

En cuestión de minutos los dos vehículos fueron removidos y se reanudó la circulación vehicular en ese sector céntrico de la ciudad de Pergamino.

