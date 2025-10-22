Catalina Maglio: la Escuela de Fontezuela organiza un festival solidario a beneficio de la nena

La comunidad educativa de Fontezuela se unió para acompañar a Catalina Maglio, la niña de 10 años que permanece internada en el Hospital Garrahan luego de haber sufrido gravísimas lesiones en el rostro por la explosión de una maqueta en la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, el pasado 9 de octubre.

Alivio de los padres de Catalina Maglio porque la niña salió de terapia intensiva

Cata "Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir"

Cata , como la llaman cariñosamente sus compañeros, es alumna de cuarto grado de la Escuela Primaria N° 59 “Virgen Maria Auxiliadora” de Fontezuela, y desde la institución impulsan un festival solidario a beneficio de su familia, que se realizará el sábado 8 de noviembre a las 20:30 en el Club Atlético Fontezuela.

El objetivo del evento es reunir fondos que permitan a sus padres, Ángeles Del Valle y Javier Maglio, afrontar los gastos de estadía y traslado mientras acompañan a la niña durante su internación en el hospital pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue sometida a intervenciones quirúrgicas de alta complejidad como parte del proceso de reconstrucción facial.

“Este año nuestra escuela cumplió 105 años, el 2 de octubre, y teníamos previsto celebrar el aniversario con un festival. Pero a raíz de lo ocurrido con Cata, decidimos que el encuentro tenga un sentido distinto: todo lo recaudado será destinado a ella y a su familia”, explicó Marita Leiva, directora de la Escuela Primaria N° 59.

Festival organizado por la Asociación Cooperadora

La organización está a cargo de la Asociación Cooperadora y el equipo docente, con el apoyo de comercios, empresas locales y vecinos de Fontezuela y Pergamino que se sumaron a la causa.

El festival contará con una amplia grilla artística que incluirá la participación de Joa Monzón, Changos Santiagueños, Herencia Criolla, la Escuela de danzas folclóricas Renacer de Tradición y el taller peñero “Amor en vuelo”, entre otros grupos y academias.

Además, se ofrecerá un esmerado servicio de buffet a cargo de la comisión cooperadora y se realizarán sorteos especiales entre los asistentes.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 2.500 pesos, mientras que en puerta costarán 3.000 pesos. También se habilitó una cuenta a nombre de la Cooperadora de la Escuela N° 59 para quienes deseen colaborar mediante transferencia, y se invita a comercios y empresas a sumarse con auspicios o donaciones.

“Hay muchísimas personas y negocios que están colaborando; algunos transfieren, otros aportan premios o nos envían su logo para incluirlo en la difusión del festival. Es muy lindo ver cómo todos se movilizan por Cata”, destacó Leiva, quien junto a Norma —otra integrante de la comunidad educativa— dejó disponibles los teléfonos 2477-364261 y 2477-609797 para quienes necesiten más información.