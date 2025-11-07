viernes 07 de noviembre de 2025
    • Declaraciones del papá de Catalina Maglio: "Nunca creímos que íbamos a venir tan rápido de vuelta al pueblo".

    Ángeles del Valle y Javier Maglio, padres de Catalina, se mostraron conmovidos por el masivo recibimiento de la comunidad y destacaron la "fuerza" de su hija, quien logró el alta del Hospital Garrahan en menos de un mes.

    Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    7 de noviembre de 2025 - 18:04
    La niña Catalina Maglio recibió un cálido recibimiento de la comunidad de Fontezuela.

    LA OPINION
    La niña Catalina Maglio recibió un cálido recibimiento de la comunidad de Fontezuela.

    La niña Catalina Maglio recibió un cálido recibimiento de la comunidad de Fontezuela.

    La niña Catalina Maglio recibió un cálido recibimiento de la comunidad de Fontezuela.

    La niña Catalina Maglio recibió un cálido recibimiento de la comunidad de Fontezuela.

    El emotivo abrazo de la directora de la Escuela Primaria 59, Marita Leiva, con la niña Catalina Maglio, en el cálido recibimiento que le hicieron este viernes a la tarde en Fontezuela.

    Catalina Maglio rodeada de los alumnos de la Escuela Primaria 59 en el cálido recibimiento de la comunidad de Fontezuela en la tarde de este viernes.

    En la lluviosa tarde de este viernes Fontezuela vivió una tarde de profunda emoción y alegría este viernes con el regreso de Catalina Maglio, la niña de 10 años que estuvo internada casi un mes en el Hospital Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    La pequeña Cata sufrió una grave lesión el jueves 9 de octubre tras la explosión de una maqueta que simulaba la erupción de un volcán durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua.

    Tras un mes de intensa lucha, la niá arribó a la localidad a bordo de una autobomba y fue recibida por los compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad local. En medio del cálido recibimiento, sus padres, Ángeles del Valle y Javier Maglio, expresaron su profunda gratitud y asombro por el afecto recibido.

    La niña Catalina Maglio recibió un cálido recibimiento de la comunidad de Fontezuela.

    El deseo de volver al pueblo

    Ángeles y Javier reconocieron que llegar a Fontezuela era una prioridad impulsada por la propia Catalina: "Queríamos llegar lo antes posible porque ella quería volver al pueblo, a su pueblo".

    El recibimiento superó ampliamente sus expectativas. Javier Maglio señaló que no esperaban el nivel de acompañamiento de la gente. "No solamente [fueron] los compañeros de ese sino todo el pueblo", destacó, añadiendo que el apoyo provino de "gente de Pergamino, gente de todos lados".

    La familia sintió un enorme acompañamiento "en todos los sentidos", que incluyó mensajes, oraciones y presencia en el Garrahan. Los padres señalaron que este mes de resistencia les permitió comprobar "el afecto de los pergaminenses y de toda la comunidad".

    Una recuperación impresionante

    La niña Catalina Maglio recibió un cálido recibimiento de la comunidad de Fontezuela.

    Ángeles y Javier describieron el mes de internación como un periodo de "mucha lucha". Reconocieron que Catalina "llegó muy grave", pero destacaron el accionar "excelente" y "rapidísimo" de los médicos, tanto de Garrahan como de quienes la recibieron en el hospital de Pergamino.

    Lo que más conmueve a sus padres es la increíble fortaleza de Catalina. A poco menos de un mes del accidente, su recuperación ha sido vista como "impresionante". Sus padres aseguran que Catalina tiene una fuerza interior que ellos mismos "no podemos creer", e incluso bromean diciendo que ella "tiene más fuerza que por ahí nosotros somos los padres".

    Los Maglio confesaron que nunca esperaron que la recuperación avanzara tan rápido. "Nunca esperamos que ella en tan poquito tiempo, en una semana salga de terapia y después que tan poquito tiempo nos den alta", manifestó Javier. "Nunca creímos que íbamos a venir tan rápido de vuelta al pueblo".

    A pesar del alta, la lucha de Catalina aún no termina. Sus padres confirmaron que la pequeña tiene un seguimiento médico y que aún faltan "otras cirugías más todavía de reconstrucción". No obstante, el masivo apoyo de la comunidad y la fortaleza de su hija les dan "mucho más fuerza todavía" para encarar lo que queda por delante.

