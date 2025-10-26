La Carrera Rosa vuelve a Pergamino con un mensaje de salud y solidaridad

El espíritu solidario volverá a teñir de rosa las calles de Pergamino . En la mañana del jueves, en la sede local de la Mutual Acindar (Dorrego 530), se realizó el lanzamiento oficial de la Carrera Rosa 2025 , el evento deportivo y solidario que busca concientizar y apoyar la lucha contra el cáncer de mama.

Con la presencia de Marcelo Schierloh , presidente de la Asociación Atlética Pergamino (AAP); Rita Brescia y Verónica Fallel, integrantes de Corazones en Acción ; Marcela Calia de la Mutual Acindar, y Alejandro Godoy y Luciano Dragi , de Sport Club, se brindaron los detalles de la esperada competencia, que vuelve luego de su última edición en 2022.

La carrera se concretará el domingo 9 de noviembre a las 9:00, con largada y llegada frente a Sport Club, en el Parque Belgrano. Habrá dos modalidades: 10 kilómetros competitiva y 3K participativa .

Durante la presentación, Marcelo Schierloh expresó: “ Estamos presentando la segunda edición de la ‘Carrera Rosa’, que vamos a hacer en Pergamino. Este año se va a concretar el 9 de noviembre, por una cuestión de calendario que nos quedó trabado por las elecciones, decidimos con las chicas de Corazones en Acción programarla en esa fecha, siempre recordando que todo lo recaudado es a beneficio de Corazones en Acción”.

“Este año nos vamos a concentrar en Sport Club, con la largada y la llegada ahí. La entrega de los kits también va a ser en ese lugar. Esperamos una buena respuesta de la gente, las inscripciones vienen muy bien, las remeras están muy lindas, tenemos dos distancias, no solamente 10 kilómetros, y pedirle a la comunidad que nos acompañe, como hace siempre, más en este caso que es a beneficio de Corazones en Acción”, expresó el titular de la AAP.

Además, Schierloh detalló “que la inscripción se realiza a través de @atletas.pergamino, en Instagram y en Facebook está el link. También podemos poner un punto presencial que puede ser Sport Club. Todo suma, todo ayuda y es para colaborar con la causa”.

El presidente de la AAP destacó que “la Carrera Rosa es una de las competencias solidarias más esperadas por los pergaminenses”: Y recordó que “ el primer año tuvo una muy buena presencia de atletas y después no se pudo realizar por cuestiones organizativas. Este año, cuando lo planteamos, recepcionamos un movimiento muy importante, con lo cual la comunidad lo está esperando, hay mucha gente que está aguardando esa carrera”.

“Vestir a Pergamino de rosa es una forma de concientizar”

Por su parte, Rita Brescia, referente de Corazones en Acción, manifestó: “Nosotros en la primera edición tuvimos una expectativa buena y la verdad que nos superó. Se anotó mucha gente de Pergamino y de otras ciudades. Tenemos muchas pacientes oncológicas y la familia que se anota en la carrera de 3K participativa. En esta oportunidad, también hicimos camisetas para niños porque en la primera no habíamos hecho y nos pidieron. Se vive una experiencia muy emocionante”.

“Hace casi siete años que acompañamos a la paciente oncológica y también a la familia, porque van con sus hijos, van con sus maridos. Vestir a Pergamino de rosa no es solamente por el mes de octubre, sino también para concientizar, porque cada vez son más jovencitas las mujeres que enfrentan el cáncer de mama. Apuntamos a que con esta carrera se visibilice nuestra labor y la lucha de tantas mujeres, de las que están, de las que ya no están, el acompañamiento a las familias y la importancia de los controles”, declaró.

Brescia recordó que Corazones en Acción continúa brindando asistencia gratuita a pacientes: “Tenemos mucha demanda de pelucas, lamentablemente. Vienen de Pergamino y también de la zona. Si es de más lejos, derivamos a otros bancos de pelucas del país. Es gratuito lo que hacemos y las pelucas las prestamos en comodato”.

Sobre la actividad del grupo, agregó: “Cuando arrancamos en 2018 éramos más de 30. Hoy quedamos poquitas, pero en los eventos siempre están. La pandemia disolvió mucho, pero se trabaja con fuerza como si fuéramos 30. La donación de cabello es permanente. Tengo una verdulería donde me dejan pelucas y también la peluquería de Fabiana Varela, donde realizan el corte gratuito para donar”.

El compromiso de los sponsors

La Carrera Rosa cuenta con el apoyo de la Mutual Acindar, Sport Club, Pardo, Parcum y la Municipalidad de Pergamino, entre otros. Desde la Mutual Acindar, expresaron: “Nos sentimos orgullosos de acompañar a este maratón que se va a realizar. Estamos muy comprometidos en ayudar”.

Mientras que Alejandro Godoy, supervisor regional de Sport Club, destacó el valor del evento: “Nosotros acompañamos siempre todo lo que es eventos solidarios, más de este tipo, que tienen que ver con la salud. Que no sea una moda, sino una concientización. Que no sea un día Rosa o un mes Rosa, sino que todo el tiempo estemos recalcando el tema de la salud y la prevención. En eso Sport Club está comprometido porque somos parte de un sistema de salud. No brindamos estética, brindamos salud, a través de la actividad física y del sentido de pertenencia. Vamos a acompañar siempre y estaremos a cargo de la entrada en calor y la vuelta a la calma de esta competencia”.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya están disponibles a través de las redes sociales de la Asociación Atlética Pergamino (@atletas.pergamino) o de forma presencial en los próximos días en Sport Club. El kit incluye remera oficial, medalla finisher (en las dos distancias), chip / dorsal (10K), obsequios de sponsors, hidratación, servicio médico y productos adicionales. La Carrera Rosa 2025 promete volver a teñir de solidaridad y esperanza las calles de Pergamino, con un mensaje claro: prevenir, acompañar y concientizar en la lucha contra el cáncer de mama.