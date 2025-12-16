Provincia confirmó quitas de subsidios y un nuevo esquema para la tarifa social

La Provincia aplicará desde enero de 2026 modificaciones en el esquema de subsidios energéticos, en línea con los cambios normativos impulsados por la Secretaría de Energía de la Nación. Así lo anunció este el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Según explicó el funcionario, el objetivo es "mejorar los criterios de inclusión y exclusión del sistema de tarifa social" y adecuarlos a la nueva segmentación que definirá el gobierno nacional. En ese marco, Bianco remarcó que las definiciones se comunicarán con anticipación para evitar impactos inesperados en los usuarios.

"Hay algunos cambios que se vienen en materia de subsidios a la energía en la provincia de Buenos Aires , en virtud de las modificaciones que está llevando adelante el gobierno nacional en materia energética" , señaló el ministro al presentar los lineamientos generales de la medida.

Uno de los puntos centrales del anuncio es la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados. A partir de enero de 2026 dejarán de recibir subsidios unos 79.500 usuarios en toda la provincia. De ese total, 66.900 corresponden al Gran Buenos Aires, en zonas reguladas por Edenor y Edesur , mientras que otros 12.600 se encuentran en el interior bonaerense , bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

“Se van a eliminar todos los subsidios, todas las tarifas sociales a todas aquellas residencias que están en barrios cerrados”, explicó Bianco. La decisión surge de un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Economía provincial para revisar los criterios de asignación del beneficio.

En toda la Provincia de Buenos Aires

En paralelo, Bianco detalló el nuevo esquema de segmentación energética nacional, que actualmente se encuentra en consulta pública. El sistema vigente divide a los usuarios en tres grupos: N1, de altos ingresos y sin subsidios; N2, de bajos ingresos, con un subsidio del 65% hasta cierto consumo; y N3, de ingresos medios, con un subsidio del 50% en un tramo limitado. Ese esquema será reemplazado por uno de dos categorías. Por un lado, habrá hogares con subsidio, integrados por aquellos con ingresos menores a tres canastas básicas totales, que recibirán asistencia sobre consumos de hasta 300 kWh mensuales en períodos de alta demanda y hasta 150 kWh en meses templados.

La segunda categoría estará conformada por hogares sin subsidio, con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, que no recibirán ningún tipo de asistencia energética. Bianco subrayó que estas definiciones nacionales impactan de manera directa en el esquema de subsidios provinciales. En la provincia de Buenos Aires, el sistema para las empresas reguladas por el OCEBA contempla actualmente dos grupos: usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, que continuarán recibiendo la tarifa social, y otro grupo que replicaba la categoría N2 nacional.

Subsidios y cambios

Con la eliminación de la categoría N2 a nivel nacional, ese segundo grupo provincial quedaría alcanzado por la quita de subsidios. Sin embargo, el ministro aclaró que la Provincia sostendrá el beneficio para esos usuarios que cumplan determinadas condiciones.

“Nosotros los vamos a poder seguir subsidiando, los vamos a poder seguir incluyendo en la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web del OCEBA y cumplan obviamente las condiciones para obtener el subsidio energético”, afirmó Bianco. Por último, el funcionario destacó que el adelanto de estas definiciones busca informar con tiempo a los usuarios bonaerenses. “No queremos que nuestros usuarios de golpe se enteren que se han quedado sin subsidios por esta modificación regulatoria a nivel nacional”, concluyó.