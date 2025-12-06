sábado 06 de diciembre de 2025
    • El CENS 453 de Pergamino, un espacio para las mujeres que buscan culminar sus estudios secundarios

    La cursada flexible de tres días a la semana en el CENS 453 y una serie de tutorías asistidas complementan la oferta educativa.

    6 de diciembre de 2025 - 16:01
    Los dispositivos pedagógicos didácticos implementados vienen a saldar una vieja deuda que el sistema educativo tiene con las mujeres adultas.

    

    CENS 453

    El CENS 453 (Centro de Educación Secundaria) de Pergamino se pone a la vanguardia de las políticas de género en el Distrito de Pergamino y la Región Educativa 13. La oferta académica institucional incluye dos turnos y dos Orientaciones (Economía y Administración y Ciencias Sociales).

    El logro más importante que se ha venido gestando en la institución es el sostenimiento de un turno Tarde único en la Región 13, el que se encuentra conformado casi exclusivamente por mujeres adultas que concurren a completar sus estudios secundarios. Desde la gestión institucional y en forma conjunta con el staff docente y la inspección de la modalidad se coloca el énfasis en la inclusión educativa de mujeres que han mantenido una trayectoria escolar interrumpida y que hoy dada las condiciones horarias, pueden desarrollar la maternidad o tener una salida laboral al mismo tiempo que cursan sus estudios secundarios.

    Posibilidad para mujeres adultas

    En diálogo con el Director del a Institución, el licenciado Gerardo Ruiz, sostiene que los dispositivos pedagógicos didácticos implementados vienen a saldar una vieja deuda que el sistema educativo tiene con las mujeres adultas. Y hace hincapié en que la posibilidad de completar sus estudios secundarios se encuentra amalgamada a la par de sus quehaceres cotidianos como madres o jefas de hogares.

    En cuanto al desarrollo pedagógico agregó que están en plena vigencia los nuevos diseños curriculares para la Educación Secundaria de Adultos, la resolución 2993/22, que flexibiliza los horarios de cursada permitiendo la movilidad de las estudiantes y una recuperación de contenidos dentro de un plan de continuidad pedagógica especialmente diseñado.

    El Director continuó explicando que constantemente el sistema social y educativo ha excluido a las madres adolescentes debido a que no se han generado dispositivos acordes a las necesidades de las mismas y aunque falta mucho para saldar del todo la deuda que ha generado la brecha de la desigualdad social producto de la disparidad en el acceso a la educación.

    En ese sentido, el CENS 453 acoge a una cantidad de mujeres de diversos barrios de la ciudad que conjugan maternidad, trabajo y continuidad de estudios.

    Salidas educativas

    Entre las actividades desarrolladas que generan impacto social y capacitación constante se encuentran las salidas educativas a museos y a obras de teatro que acercan a las estudiantes a la cultura local, hecho que de otra manera no sería posible. Además este año se cerró con un taller transversal en el cual cada año se trabajó una problemática desde varios espacios curriculares colocando el foco en el emprendedurismo y la soberanía económica de las mujeres.

    La cursada flexible de tres días a la semana y una serie de tutorías asistidas complementan la oferta del CENS 453 que permite un trabajo casi personalizado con cada una de los estudiantes. Asimismo, se cuenta con laboratorio de Biología, de física y de Química para el desarrollo de diversas actividades experimentales.

    Para ser parte de la experiencia

    Por último, desde la institución se ofrece un mensaje a quienes deseen formar parte de la misma, sea para finalizar o para retomar tus estudios secundarios. Los interesados pueden acercarse a la sede de calle Estrada 1225 (Excolegio comercial) y formar parte de dicha experiencia educativa.

    El teléfono de contacto es: 2477-351905 o bien se puede enviar un mail a [email protected].

