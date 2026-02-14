CENS 453: La Escuela para Adultos incorpora el turno tarde para sus estudiantes

Este año la Escuela para Adultos cuenta con una novedad muy importante que es la incorporación del turno tarde en Pergamino. LA OPINION

El CENS 453 de Pergamino ya abrió la inscripción para aquellas personas adultas, mayores de 18 años, deseen hacer o terminar la escuela secundaria. Este año la Escuela para Adultos cuenta con una novedad muy importante que es la incorporación del turno tarde en Pergamino. Lo confirmó Fernanda Castiglioni de la Escuela Secundaria de Adultos N° 453.

En diálogo con el programa Reporte La Opinión, del streaming del canal La Opinión Play, la docente destacó: “Estamos difundiendo la propuesta del CENS 453, y ya están abiertas las inscripciones por lo que se pueden acercar a la escuela en el turno tarde y vespertino. Una de las grandes novedades es que vamos a tener un turno tarde que es el único en toda la región, que funciona de 13:30 a 17:30, en tanto el turno vespertino es de 18:30 a 22:30. El turno tarde y el vespertino tienen una diferencia; por ejemplo en el turno tarde tenemos muchas mujeres porque hay mamás que por ahí llevan a los niños al jardín o a la escuela y tienen ese horario para poder ir a cursar. Y remarco que en ese horario es la única propuesta de escuela de adultos tanto en CENS como en FINES que funciona en este turno tarde. Y lo resalto porque por ejemplo hay trabajadores de empleado de comercio que hacen horario cortado y no pueden cursar en un vespertino más allá que haya un montón de ofertas, en cambio en este turno tarde si podrían cursarlo”.

Requisitos Al respecto, Fernanda Castiglioni explicó: “El requisito para poder entrarla la escuela de adultos es ser mayor de 18 años, y lo que sí o sí tienen que tener es la Primaria terminada. Después si tienen la secundaria incompleta porque hicieron hasta tercer año de una secundaria básica, entonces se pueden inscribir y nosotros tenemos una tabla de referencia donde hacemos la reconversión depende de lo que haya cursado para saber a qué año se va a poder inscribir. El trayecto formativo del CENS son tres años y se dividen módulos que serían seis, es decir dos por año y los módulos son cuatrimestrales. Entonces si una persona viene con un tercer año de secundaria aprobado y puede llegar a inscribirse en un segundo cuatrimestre de segundo año de la escuela de adultos, como para dar un ejemplo. Y de esa manera no tiene que hacer el trayecto completo”.

Flexibilidad para los estudiantes La docente destacó que la propuesta de la Secundaria de adultos, del CENS en este caso, es flexible: “Nosotros tenemos la sede en el ex Colegio Comercial. Si bien tenemos una identidad propia que es el Centro Educativo para Adultos N° 453, siempre damos la dirección del ex Comercial porque es un lugar emblemático y funcionamos ahí. La cursada obligatoria es tres veces por semana, lunes, martes y miércoles, y jueves y viernes tenemos tutorías donde si un alumno o alumna está flojo en alguna materia, puede ir jueves o viernes a tutorías con los profesores que serían como clases particulares donde los profesores le dan una mano para que puedan progresar”.

"La escuela funciona en torno al estudiante" La docente también agregó: “La Escuela de Adultos es un mundo diferente, Funciona en torno al estudiante y no a la inversa. Es decir la escuela se adapta a la necesidad del estudiante. Los que se reciben tiene el título de Bachiller, y en el CENS 563 tenemos dos orientaciones que son Economía en Administración y Ciencias Sociales. Es un título válido por si el alumno quiere seguir estudiando en un terciario o en la universidad o para presentar en algún Centro de Formación Laboral y hacer cursos o para conseguir un trabajo formal que muchas veces le piden el título secundario y muchos no lo tienen. De hecho en nuestra matrícula hay muchos estudiantes que viene por eso, porque están trabajando por fuera de lo que es el trabajo formal por no tener el título secundaria por lo que esto es una buena oportunidad para que lo pueden transitar y obtener”. “Invitamos a que se animen a sumarse al CENS 453" Por último la docente remarcó: “Las inscripciones están abiertas todo el año, obviamente más temprano se inscriban mejor porque las clases empiezan el 2 de marzo, pero inscribimos todo el año y depende de la época del año, va a hacer lo que la persona tenga que hacer o no. Invitamos a que se animen a aquellos adolescentes, adultos o adultos jóvenes que quizás quedaron fueron del sistema educativo formal y hoy quieren retomar, que se animen porque hay mucha gente que está en la misma situación. Tiene que saber que somos todos iguales, que los profesores están para ayudarlos y sostenerlos. Es una escuela flexible. Y a los adultos mayores, que hemos tenido alumnos hasta de 70 o 75 años, también que se animen porque por ahí le quedó esa cuenta pendiente porque en su momento no pudieron, que vengan que están abiertas las puertas. Hay todo un sistema que los espera y los aloja”.

