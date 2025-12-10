miércoles 10 de diciembre de 2025
    • Un cierre con chapuzón en Pergamino: el Programa "Vuelta al agua" despidió el año entre juegos y aprendizaje

    Más de 50 chicos de los Centros de Desarrollo Comunitario compartieron la jornada final del programa municipal en el Natatorio Pergamino.

    10 de diciembre de 2025 - 13:31
    “Vuelta al agua” nació con el propósito de generar inclusión, nivelar oportunidades y promover hábitos saludables a través de la natación.

    "Vuelta al agua" nació con el propósito de generar inclusión, nivelar oportunidades y promover hábitos saludables a través de la natación.

    PERGAMINO AL DIA

    El Programa “Vuelta al agua” culminó su edición 2025 con una mañana colmada de risas, juego y compañerismo en el Natatorio de Pergamino. Más de medio centenar de niñas y niños de los Centros de Desarrollo Comunitario disfrutaron de una jornada especial que marcó el cierre de meses de actividades que los acompañaron durante todo el invierno.

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta
    En un alto de las propuestas acuáticas, el intendente Javier Martinez se acercó para compartir el momento, dialogar con profesores y autoridades, y entregar diplomas a cada participante. Allí destacó el entusiasmo sostenido de los chicos y reafirmó el compromiso del Municipio con políticas públicas que fomenten el deporte, la recreación y la igualdad de oportunidades en los barrios.

    Un programa del Municipio, que incluye y acompaña

    “Vuelta al agua” nació con el propósito de generar inclusión, nivelar oportunidades y promover hábitos saludables a través de la natación, una disciplina que aporta beneficios físicos, emocionales y sociales. Las clases se desarrollan en grupos reducidos, con la supervisión de docentes, autoridades de los CDC, guardavidas, coordinadores y un médico de apoyo brindado por el Municipio.

    Lo que viene

    El encuentro del lunes cerró formalmente la edición anual, pero el programa retomará su actividad en la primera semana de enero de 2026, extendiéndose hasta fines de febrero durante la etapa estival.

    En su recorrida por las instalaciones, Martínez estuvo acompañado por Juan Manuel Batallanez, de la Secretaría de Desarrollo Social, y por el nuevo subsecretario de Deportes, Matías Varela, recientemente incorporado al gabinete municipal.

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

