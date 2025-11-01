sábado 01 de noviembre de 2025
    • Adopción: buscan una familia para Malena

    El Juzgado de Familia N° 1 lanzó una convocatoria pública para guarda con fines de adopción, tutela o acompañamiento afectivo a una adolescente de 14 años.

    1 de noviembre de 2025 - 09:32
    La convocatoria está abierta en medios digitales oficiales y redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

    La convocatoria está abierta en medios digitales oficiales y redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

    BANNER SCJBA

    El Juzgado de Familia N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, junto al Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, convoca a personas o familias dispuestas a brindar cuidado y contención a Malena, una adolescente de 14 años que actualmente se encuentra bajo abrigo estatal y busca un entorno familiar estable donde pueda desarrollarse plenamente.

    Adopción de la adolescente

    Malena nació el 9 de marzo de 2011 y, según se describe en el perfil difundido por el Registro, es una joven afectuosa, participativa y responsable, que mantiene un buen vínculo con sus docentes y compañeras en la escuela secundaria. En su tiempo libre disfruta de actividades recreativas y deportivas, como baile urbano, gimnasio, paseos en bicicleta y rollers, que comparte con amigas los fines de semana.

    Desde el Registro explicaron que se busca para ella una familia que pueda acompañarla con empatía, paciencia y amor, brindándole un espacio de pertenencia y acompañamiento en las distintas etapas de su vida. “Malena desea encontrar una familia que estimule sus avances y las diferentes actividades que realiza”, expresa el comunicado difundido en medios digitales y redes sociales.

    malena juzgado de familia 1 de Pergamino
    El banner de la convocatoria pública a una familia que pueda adoptar a la adolescente.

    El banner de la convocatoria pública a una familia que pueda adoptar a la adolescente.

    La convocatoria está abierta no sólo para quienes estén inscriptos en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, sino también para personas interesadas en asumir otros roles de cuidado o referencia afectiva, como tutores o familias de acogimiento, de acuerdo con las posibilidades que contemple cada situación.

    El Registro Central de Aspirantes, dependiente de la Suprema Corte bonaerense, tiene a su cargo la difusión de estas búsquedas especiales en toda la provincia. En cada caso, la convocatoria busca visibilizar la necesidad de niñas, niños o adolescentes que, por diversas razones, no han logrado aún concretar su derecho a crecer en una familia.

    Quienes deseen postularse o recibir mayor información pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o telefónicamente al (0221) 410-4400, internos 42897 y 56037. También está disponible el formulario de inscripción en línea en el sitio oficial: adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx

    Temas
