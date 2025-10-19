Brenda Bernard: "Todo lo que entrené quiero dejarlo plasmado en el Mundial"

La triatleta Brenda Bernard vivirá una nueva experiencia mundialista. El 8 de noviembre, competirá en Marbella , España, en el Campeonato Mundial Ironman 70.3 (Medio Ironman -1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 de pedestrismo). Esta será su segunda participación en un mundial de media distancia y la tercera en total, sumando la inolvidable experiencia en 2023 en el mítico Mundial de distancia completa en Kona, Hawái.

Con determinación y una gran pasión por el deporte se prepara para representar una vez más a Pergamino y a la Argentina en una de las competencias más prestigiosas del mundo del triatlón . “Ya con estar en un Mundial el premio está ganado. Solo quiero buscar la medalla, disfrutarlo y dejar plasmado todo lo que entrené” , afirmó en diálogo con el programa Fuera de Página , del canal de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1), donde compartió detalles de su preparación y emociones previas.

Su historia en el triatlón es el reflejo de una carrera construida con constancia, trabajo silencioso y crecimiento deportivo. Su primera participación mundialista fue en 2019, en el Mundial Ironman 70.3 de Niza, Francia, donde logró un tiempo de 5h. 44m. 07s, ubicándose en el puesto 106° de su categoría por edad (entre 246 competidoras) y 515° en la clasificación general femenina (sobre 1.778 atletas).

Brenda durante su paso por el programa Fuera de Página, en el stream de LA OPINION.

Cuatro años más tarde, en 2023, logró el sueño de cualquier triatleta: clasificar al Mundial Ironman de Kona, Hawái, la meca del triatlón. Allí, enfrentó 3,8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42 de pedestrismo. Completó el desafío en 11h. 02m. 48s, finalizando 315ª en la general femenina (sobre 2.031 competidoras) y 68ª en la categoría de 30 a 34 años.

“Es un recuerdazo. Cada vez que veo imágenes de la isla se me pone la piel de gallina. El calor fue extremo, la humedad terrible, me queda grabado todo ese recorrido de 11 horas que no me lo saca nadie, la sensación de cruzar la meta después de tantas horas es única. Y que me estén esperando mis viejos y todo también fue algo súper lindo”, expresa con emoción.

El camino rumbo a Marbella

Logró su clasificación al Mundial de Marbella en abril de este año, durante el Ironman 70.3 de San Juan, donde registró 4h. 41m. 32s. Su rendimiento la ubicó sexta en la general femenina (entre 201 competidoras) y cuarta en su categoría de 35 a 39 años. “Ese resultado fue un envión anímico muy fuerte. San Juan fue una carrera difícil, pero me sentí muy bien físicamente y confirmé que estaba en condiciones de ir a pelear en un Mundial”, explicó.

Para continuar con su preparación, el 28 de septiembre participó en el Medio Ironman de Encarnación, Paraguay, con un resultado también positivo: quinto lugar en la general femenina y cuarta en su categoría, con un tiempo de 5h. 06m. 39s. “La bici fue durísima. Fue un circuito con subidas y bajadas constantes, 85 de los 90 kilómetros fueron así. Nosotros acá entrenamos en el llano, así que lo sentí, pero fue un buen test. La corrida fue hermosa, bordeando el río Paraná, con vista a Posadas. Una muy buena experiencia”, contó.

Brenda Paraguay

“Voy a disfrutar la experiencia”

A tres semanas de la competencia, Brenda transita la etapa final de su preparación. Entre entrenamientos y compromisos personales, mantiene su rutina con disciplina. Está dirigida por el entrenador Santiago De Guio, con quien trabaja desde hace más de ocho años.

“Ahora arranca una etapa de carga progresiva. Después de cada carrera hay una semana de recuperación activa y ahora vuelvo a aumentar volumen. Por ejemplo, tengo salidas de tres horas en ‘bici’, luego corro, y los domingos hago fondos de running, que es lo que más disfruto. Me siento muy acompañada por mi entrenador, me conoce y sabe cuándo ajustar”, detalló.

También compartió cómo es entrenar tres disciplinas a la vez: natación, ciclismo y pedestrismo. “Entreno todos los días. Algunos días me toca doble turno y hay que combinarlo con gimnasio o trabajo de fuerza. También me cuido en la alimentación, el descanso, la recuperación. Es un estilo de vida”, cuenta.

Fortalezas, desafíos y mentalidad

Comenzó su carrera deportiva como nadadora, luego se destacó también en el atletismo, donde logró múltiples triunfos. Entre ellos, es la máxima ganadora del Medio Maratón La Merced Pergamino, con tres victorias. Esa experiencia se refleja en su rendimiento como triatleta.

“La natación es donde me siento más relajada, por mi experiencia previa en aguas abiertas. Mi punto más débil es la bicicleta, donde tengo que seguir mejorando, y corriendo es donde saco diferencia. Es mi fuerte, y como se corre al final, ahí es donde puedo recuperar posiciones”, explicó.

El viento, que este octubre ha sido persistente en la región, también le presentó un reto. “Es mucho también de la cabeza, nos preparamos no solo físicamente sino mentalmente, sobre todo en la ‘bici’, pero es parte del proceso, no podemos controlar el clima, así que hay que adaptarse, ponerle el pecho y hacer los kilómetros igual”, reflexionó.

Apoyo de la comunidad y rifa

Como ocurre con muchos deportistas amateurs que representan al país en el exterior, Brenda debe costear los gastos del viaje. Para ello, lanzó una rifa solidaria con importantes premios, que tuvo una gran respuesta de la comunidad. “Puse a la venta 200 números. Uno cuesta 6.000 pesos y dos, 10.000. Hay premios de todo tipo, donados por comercios y gente que me apoya desde siempre: Coach, Sales Gris Producciones, Italimpia, Tiempo Oficial Pergamino, mi emprendimiento BFIT, Essen, Melquiades Gin y Kinesio, entre otros. Estoy muy agradecida. También estoy confeccionando el enterito con el que voy a correr en Marbella y buscando sponsors. Todo suma”, comentó.

Por la medalla y un sueño

Viajará a España unos días antes del evento para aclimatarse y ajustar los últimos detalles. Además, compartirá el evento con otros triatletas argentinos, en un contexto donde la emoción y el sentido de comunidad son protagonistas.

“En los Mundiales se hace un desfile con las banderas de cada país. Vamos a estar los argentinos representando, eso emociona. Más allá del resultado, voy con la intención de disfrutar, de vivir esa experiencia única. No todos los días se corre un Mundial. Yo quiero estar ahí, cruzar la meta con la bandera y volver con otra medalla de esas pesadas que tanto significan”, expresó con una sonrisa.

Con su humildad y fortaleza, Brenda Bernard representa mucho más que logros deportivos: representa la perseverancia, el compromiso y la pasión. El 8 de noviembre en Marbella, una vez más, estará llevando el nombre de Pergamino al mundo.