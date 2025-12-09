martes 09 de diciembre de 2025
    • De Comu a la Selección: Bautista Gobetti debuta en el Sudamericano U17

    El basquetbolista pergaminense disputará desde este miércoles el Sudamericano U17 en Asunción. “El primer objetivo es clasificar a la AmeriCup”, afirmó.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    9 de diciembre de 2025 - 15:21
    Bautista Gobetti se ganó un lugar entre los 12 que representan a Argentina en el Sudamericano U17.

    @bauti.gobetti

    @bauti.gobetti

    El basquetbolista Bautista Gobetti, formado en Comunicaciones, afrontará desde este miércoles y hasta el domingo, el Campeonato Sudamericano U17 en Asunción, Paraguay, vistiendo la casaca de la Selección Nacional. Se trata de un hecho histórico para el básquetbol de la ciudad, ya que luego de varios años, Pergamino vuelve a tener un juvenil en un seleccionado y disputando un Sudamericano.

    En diálogo con LA OPINION, “Bauti” repasó sus primeros pasos en el básquetbol pergaminense y el camino que lo llevó al Sudamericano. “Mi trayectoria fue siempre en Comu desde que arranqué a jugar al básquetbol a los 3 o 4 años, empecé a jugar por mis hermanos que también se formaron en Comu. La formación ahí fue lo que me ayudó a poder ser parte de selecciones de Pergamino en varias categorías, la de Provincia en Sub 15 y ahora la nacional en Sub 17. También formé parte de Pergamino Básquet la temporada pasada y cuando finalice el Sudamericano voy a ver cómo sigue todo”.

    Bautista Gobetti 2

    Objetivos para el Sudamericano

    “Todos tenemos un objetivo común, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, que es primero clasificar al AmeriCup, clasifican los tres primeros. Una vez ahí, ya con el logro más importante conseguido, obviamente queremos salir campeones”, afirmó.

    “Sabemos que somos un equipo fuerte, lo que representa Argentina en Sudamérica y de lo que somos capaces. Tenemos un equipo muy completo en todos los ámbitos de la cancha”, expresó Gobetti sobre las expectativas para el Sudamericano U17.

    “Siento que vamos a hacer un buen torneo y que vamos a terminar lo más alto posible. Vamos a dar lo máximo y obviamente a buscar la medalla, la clasificación y así seguir. Y en un futuro, el año que viene, jugar la AmeriCup y así hasta que la Argentina quede lo más alto posible”, agregó.

    Su llegada a la Selección

    “El proceso de convocatoria fue unos días antes del 20 de octubre. El cuerpo técnico se comunicó con ‘Fede’ Díaz, que es mi técnico en Comu, para avisarle que tenía que venir a concentrar al Cenard del 20 al 30 de ese mes. Fueron unos días de armar las valijas, fueron días movidos, por sacar los permisos y todo. Fueron días de entrenamiento bastante duros, que me sirvieron un montón para mejorar mi juego y también para ver cómo estoy a comparación con los mejores jugadores del país de mi edad. Estuvo muy bueno”, contó “Bauti”.

    “En el medio de esa concentración fuimos a Uruguay dos días a jugar dos amistosos contra la selección de allá. Fueron partidos que nos sirvieron un montón para establecer y consolidar las cosas que vamos entrenando durante la concentración. La segunda concentración fue más o menos lo mismo nada más que se comunicaron directamente conmigo, porque ya tenían mi número. Y arrancamos a concentrar el 26 de noviembre en el DAM, en Zárate, que también fueron cinco días de entrenamiento, un amistoso contra un combinado de Zárate y luego nos vinimos para el Cenard el 1 de diciembre”, continuó diciendo sobre el proceso hasta llegar al Sudamericano U17.

    “Apenas llegamos se hicieron los 3 cortes porque éramos 15, entonces ya en 2 días el equipo había quedado definido y ahora estamos entrenando bastante fuerte ya de una manera mucho más ordenada al tener el equipo armado. También tuvimos un amistoso contra Platense que obviamente ya es una de las últimas imágenes que nos deja ver cómo estamos de cara al Sudamericano y ahora estamos entrenando pero ya con la mira puesta en el torneo”.

    El plantel y los rivales

    Los 12 nombres que disputarán el certamen que se realizará en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Paraguay son Gonzalo Aman, Joaquín Caumo, Joaquín Céliz, Facundo Cornalis, Mateo Fessia, Bautista Gobetti, Manuel Hernández, Juan Ignacio Márquez, Román Moravansky, Santiago Pettinarolli, Benjamín Pettovello y Elías Torrens. Argentina integra el Grupo A junto a Uruguay, Ecuador y Colombia.

