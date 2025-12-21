Tierra Dorada avanza a paso firme en Pergamino y apuesta a un ingreso imponente

El ingreso cuenta con muros de seis metros con piedra Tandil, pisos de Patagonia Flooring, aberturas de PVC y estructuras de anclaje que soportarían un edificio.

El barrio cerrado Tierra Dorada continúa avanzando en Pergamino con obras clave que comienzan a marcar su impronta definitiva. Ubicado sobre la Ruta Nacional 188, frente al Club Sirio Libanés y lindero a la Escuela Agrotécnica , el emprendimiento desarrolla actualmente su ingreso principal, una obra que no pasa desapercibida por sus dimensiones, diseño y calidad constructiva.

“Es una entrada bastante grande, comparable con la de barrios cerrados como los de Funes o Nordelta”, explicó Agustín Martini, uno de los desarrolladores del proyecto, en diálogo con LA OPINIÓN.

Tierra Dorada se compone de dos barrios cerrados y un extenso frente comercial de más de 1.200 metros sobre la ruta. El primer sector en desarrollo es el que se encuentra pegado al Colegio de Agrotécnica, donde se ejecuta actualmente el ingreso principal.“La idea es comprometerse también con la ciudad de Pergamino . No solo vender lotes, sino cuidar qué se construye en el frente, que sea prolijo, armónico y esté regulado”, señaló Martini. En ese sentido, el proyecto avanza en la elaboración de un reglamento de construcción en conjunto con el Municipio, para ordenar el desarrollo comercial y evitar edificaciones que rompan la estética o el valor urbano del ingreso a la ciudad.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la entrada principal al barrio, diseñada para agilizar el tránsito y generar un fuerte impacto visual.

“Vamos a tener tres ingresos vehiculares y tres egresos, lo que permite que puedan circular hasta seis autos en simultáneo y evitar filas”, explicó Martini. El acceso contará con una avenida central, muros revestidos en piedra Tandil, rejas de diseño exclusivo y oficinas de doble altura hacia uno de los laterales.

“Queríamos una entrada imponente, acorde al barrio más grande que va a tener la región”, subrayó.

Mar y Pampa

La ejecución del ingreso está a cargo de la empresa constructora Mar y Pampa, liderada por Fernando Masello, quien explicó cómo nació el vínculo con Tierra Dorada.

“Mar y Pampa nace en Costa Esmeralda. Empezamos con muy poca experiencia y fuimos creciendo escalón por escalón. Para mí, lo más importante es formar recurso humano: cuando tenés gente que entiende el oficio y tira para el mismo lado, los errores se minimizan”, sostuvo.

Masello, pergaminense, remarcó que su decisión de involucrarse en el proyecto fue clara: “Considero que Tierra Dorada va a ser uno de los mejores barrios cerrados de Pergamino. Hay seguridad, doble perímetro, tecnología y, sobre todo, mucha seriedad en las aprobaciones y habilitaciones, que es lo que no se ve pero es fundamental”.

Calidad constructiva sin concesiones

La obra del ingreso no escatima en materiales ni en técnica. “Estamos hablando de muros de seis o siete metros con piedra Tandil, pisos de Patagonia Flooring, aberturas de PVC y estructuras de anclaje que soportarían un edificio”, detalló Masello.

Además, destacó el trabajo artesanal: “Tenemos cuatro personas dedicadas exclusivamente a colocar la piedra. Son colocadores de piedra. Es un trabajo fino y muy especializado”.

Según indicó, ya se hormigonaron los cimientos y el plazo estimado es que la entrada esté finalizada para el mes de mayo.

Avances generales y amenities en marcha

Más allá del ingreso, el barrio muestra avances visibles en distintos frentes. Se ejecutan movimientos de suelo, obras hidráulicas internas y la construcción de reservorios de agua, diseñados para que el desarrollo no afecte los desagües pluviales de la ciudad.

“El agua del barrio queda dentro del barrio, en cuatro reservorios. Eso es clave para Pergamino”, explicó Martini.

En paralelo, ya se avanza con la platea de las cuatro canchas de pádel y con el sector de amenities, que incluirá un club house de casi 2.000 metros cubiertos, piscina climatizada y espacios comunes distribuidos estratégicamente dentro del predio.

Un barrio accesible y funcional

Uno de los conceptos que destacan los desarrolladores es la búsqueda de una expensa baja y razonable. “La idea es que sea una expensa sencilla, accesible, pero que permita disfrutar de todos los amenities”, explicó Martini.

El proyecto se desarrolla sobre más de 108 hectáreas, con una reciente ampliación del campo trasero que permitirá, a futuro, una salida directa hacia la autopista, sumando valor estratégico para quienes trabajan en Buenos Aires o viajan con frecuencia.

Ventas en alza y perfil de los compradores

Actualmente, Tierra Dorada ya cuenta con entre 130 y 140 lotes vendidos. “La mayoría son de Pergamino, pero también nos visita gente de Pilar, de Buenos Aires, vinculada a la Universidad Austral o que trabaja en Capital”, contó Martini.

La ubicación, a unos 20 minutos de la autopista, se vuelve un factor decisivo. “Son 40 minutos ida y vuelta, lo mismo que te lleva ir al gimnasio”, graficó.

Lo que viene

Una vez finalizadas las obras eléctricas y pluviales subterráneas, se habilitará la construcción de viviendas. Mar y Pampa proyecta también desembarcar con fuerza en Pergamino.

“La idea es formar mano de obra local en sistemas como PVC, hormigón visto, WPC y piedra. Queremos que la gente vea cómo trabajamos y que eso genere nuevas obras”, expresó Masello.

Información para interesados

Quienes deseen conocer más sobre Tierra Dorada o adquirir un lote pueden acercarse a la oficina comercial ubicada en Avenida de Mayo 960, donde se brinda información completa, planos, permisos y avances de obra.

Con una entrada que ya empieza a marcar presencia desde la ruta y una planificación integral que combina diseño, infraestructura y compromiso urbano, Tierra Dorada avanza con paso firme y se consolida como uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de Pergamino y la región.