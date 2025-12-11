jueves 11 de diciembre de 2025
    Asalto en el Santander de Zárate: motochorros robaron a clientes y huyeron

    Delincuentes armados asaltaron a tres clientes que retiraban dinero de los cajeros del Banco Santander de Zárate y escaparon en moto con 5 millones de pesos.

    11 de diciembre de 2025 - 12:42
    Un violento asalto se registró este miércoles al mediodía en la sucursal del Banco Santander ubicada sobre calle Lavalle, en Zárate, donde dos delincuentes armados irrumpieron en la zona de cajeros automáticos y sorprendieron a clientes que retiraban dinero, robándoles una suma cercana a los cinco millones de pesos.

    Cómo fue el asalto en los cajeros del Banco Santander

    El hecho ocurrió con rapidez y sin intervención alguna del personal de seguridad del banco, según indicaron fuentes policiales. Los delincuentes actuaron con precisión, se llevaron el dinero de al menos tres damnificados y huyeron en una motocicleta antes de que alguien pudiera reaccionar.

    Los dos sujetos ingresaron directamente a la zona de cajeros automáticos, donde clientes realizaban extracciones. Armados y sin ocultar su intención, redujeron a las personas presentes y tomaron el dinero recién retirado. El monto sustraído rondaría los cinco millones de pesos, según estimaciones preliminares aportadas por las víctimas.

    Investigación policial y primeras medidas

    Tras el aviso al 911, personal policial se desplazó de inmediato al lugar y tomó declaración a los damnificados. La investigación quedó a cargo de la DDI Campana y la UFI Nº 8, que comenzaron a recolectar imágenes de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia delictiva.

    Allanamiento y pistas sobre los sospechosos

    En la tarde del jueves se realizó un allanamiento en búsqueda de los responsables, aunque el operativo arrojó resultado negativo. Sin embargo, según fuentes del caso, permitió avanzar en la identificación de los delincuentes. Una imagen captada por una cámara a la que accedió INFOZC muestra a los sospechosos escapando en moto tras cometer el robo.

    La Fiscalía continúa recopilando pruebas y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para dar con los responsables del asalto.

