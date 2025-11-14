Pergamino se prepara para una nueva edición de "Arriba la Birra"

La cita será este viernes, desde las 18:00, en el Parque España.

La Municipalidad de Pergamino invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de Arriba la Birra , el esperado evento que reúne lo mejor de la cerveza artesanal, la música y la gastronomía en un formato pensado para compartir en familia o con amigos.

La cita será este viernes, desde las 18:00, en el Parque España , uno de los espacios más característicos de la ciudad. Allí se concentrarán cervecerías artesanales locales y regionales como Bendita Beergen, Kaus, Ameghino y Session, que ofrecerán una amplia variedad de estilos y sabores.

A la propuesta cervecera se sumará una importante oferta gastronómica a cargo de El Bagual, La Felisa, Heladería La Fe Ameghino, Cocinemos Juntos, El Federal, Diodin Gin, DKF Barras Móviles, Cinema Paradiso, Tu Pancho, Evan Repostería y Agua Quántica, entre otros emprendimientos locales que acompañarán la jornada.

El encuentro también contará con música en vivo, con presentaciones de Aldo Franetovich y Nada Concreto, quienes le aportarán ritmo y energía a una tarde-noche ideal para disfrutar al aire libre.

“Arriba la Birra” integra el calendario de actividades impulsadas por la Oficina de Empleo y Emprendedurismo y Turismo, con el propósito de acompañar a los emprendedores locales, fortalecer los espacios de encuentro ciudadano y promover el consumo responsable.

Una nueva oportunidad para disfrutar de la ciudad, apoyar a los productores locales y compartir un encuentro que ya se volvió un clásico en Pergamino.