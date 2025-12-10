Argentino barrió a Comu y alcanzó el tricampeonato

El plantel de Argentino festejando el tricampeonato de la APB junto a sus hinchas.

En una noche con clima de final en el estadio “Andrés ‘Pickle’ Gracia”, Argentino se consagró ganador del Torneo Clausura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol ( APB ) tras repetir una actuación sólida y contundente frente a Comunicaciones , al que venció por 80 a 54 para cerrar la serie final 2-0. En consecuencia, el Blanco -que también había obtenido el Apertura- celebró el tricampeonato y su corona N° 26, ampliando su ventaja al frente de la tabla histórica como el club más ganador del básquetbol pergaminense.

La historia comenzó a escribirse temprano. Como el viernes en el “Socios Fundadores”, Argentino salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto. En ese arranque, los dirigidos por Francisco Colombo mostraron eficacia desde el perímetro y una intensidad defensiva que incomodó rápidamente al local.

Los triples aparecieron como un arma fundamental: Juan Tomás Musachio clavó dos bombas, acompañado por Luciano González y Mateo Suleta, para construir una ventaja temprana que marcó el tono del partido. Con autoridad, Argentino se llevó el primer cuarto 24-10. Musachio, otra vez determinante pese a no estar a pleno físicamente, se convirtió en un faro ofensivo y emocional. Su liderazgo contagió a un equipo que dominó mentalmente los momentos clave de la serie.

En el segundo cuarto, el Blanco aceleró aún más. Encontró fluidez en el movimiento de la pelota, tomó buenas decisiones y atacó con claridad. La defensa, por su parte, continuó siendo un muro para un Comunicaciones que no encontraba variantes para romper la estructura visitante. Argentino llegó a sacar 30 puntos de diferencia, un margen que reflejó el dominio absoluto exhibido en esos 20 minutos iniciales. Al descanso largo, la historia ya parecía encaminada: 48-21 a favor del Blanco, en un estadio donde Comu necesitaba hacerse fuerte para forzar un tercer juego.

Reacción local y control visitante

En el tercer cuarto, Comunicaciones mostró su mejor pasaje del partido. Aprovechó una baja en la intensidad de Argentino y encontró tiros más limpios. Ese tramo le permitió descontar y quedarse con el parcial 17-13, reduciendo mínimamente la diferencia. Aun así, el marcador seguía siendo contundente: 61-38 para Argentino al entrar a los 10 minutos finales.

En el inicio del cuarto final, Comu logró acercarse a 20 puntos (66-46), pero la esperanza del local duró poco: apareció una bomba oportuna de Luciano González, que cortó la reacción y volvió a encaminar el encuentro con dominio del Blanco. A partir de allí, Argentino manejó los tiempos, rotó piezas y aseguró un cierre sin sobresaltos para cristalizar una victoria amplia: 80 a 54 y campeonato asegurado.

Copa Argentino campeón Juan Tomás Musachio y Lucas García Cano recibieron el trofeo de campeón de manos de Esteban Terzoli, presidente de la APB. LA OPINION

Festejo del plantel con Los Venenos

Ni bien sonó la chicharra final, el plantel de Argentino desató el festejo en la cancha. Minutos después, los jugadores subieron a la tribuna para celebrar y cantar junto a Los Venenos, su fiel hinchada, que no dejó de alentar durante los 40 minutos. El presidente de la APB, Esteban Terzoli, entregó el trofeo que coronó al nuevo campeón para luego darle continuidad a los festejos del plantel y el cuerpo técnico.

Los números de la segunda final

Los máximos anotadores de Argentino fueron Juan Tomás Musachio, Luciano González y Matías Colliard, quienes lideraron un goleo repartido con 14 puntos. Completaron la planilla: Lucas García Cano con 12, Valentino Cichillitti 9, Mateo Suleta 7, Guido Seratto 5, Augusto Ale 3 y Valentino Santillán 2. También ingresaron Dago Sacoski. Joaquín Turdó y Agustín Zapillón,

En Comunicaciones el goleador fue Valentín Picco con 15 puntos, seguido por Esteban Bolívar con 7. Completaron los 54 puntos: Lautaro Burgueño 6, Tiago Andrada 6, Manuel Canosa 5, Manuel Nobelli 4, Augusto Paget 3, Benjamín Culaciatti: 3, Genaro Carrera: 2, Joaquín Rosset 2 y Eugenio Corroquer: 1 Ingresó además Lucas Liguori.

Dominio de principio a fin

La final mostró un claro dominador. Ya en el primer juego, Argentino había golpeado fuerte con un 81 a 63 categórico que lo dejó a un paso del tricampeonato. En aquella noche, los triples de Musachio -cuatro en el primer cuarto- y el goleo de Nereo Medina (21 puntos) habían marcado la tendencia.

En el segundo partido, el guion fue similar: un inicio arrollador desde el perímetro, defensa intensa, variantes de gol y una superioridad que Comunicaciones no logró quebrar. La estructura colectiva y la jerarquía individual fueron los pilares de un Argentino que cerró un año perfecto en la escena local: Apertura, Clausura y tricampeonato consecutivo.