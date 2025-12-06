sábado 06 de diciembre de 2025
    • Argentino golpeó primero y quedó a un paso del tricampeonato

    Con un arranque demoledor y un dominio sostenido durante los 40 minutos, el Blanco derrotó 81 a 63 a Comunicaciones. Está a un triunfo de retener la corona.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    6 de diciembre de 2025 - 11:08
    Argentino volvió a mostrar su autoridad en las finales locales y se quedó con el primer punto.

    Argentino volvió a mostrar su autoridad en las finales locales y se quedó con el primer punto.

    LA OPINION

    En el “Socios Fundadores”, en la calurosa noche del viernes y ante un muy buen marco de público, Argentino dio un paso importante hacia un nuevo título al vencer con autoridad a Comunicaciones por 81 a 63, en el primer partido de la serie final del Torneo Clausura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB). Con esta victoria, el Blanco quedó a un triunfo de coronarse tricampeón del básquetbol local, tras haberse quedado también con el Torneo Apertura.

    El segundo punto de la serie, al mejor de tres juegos, se disputará el martes a las 21:15 en el estadio “Andrés ‘Pickle’ Gracia” de Comunicaciones, que ahora está obligado a ganar para estirar la definición a un tercer encuentro. Argentino y Comu ya habían protagonizado las finales del Apertura y del Súper 4 en este 2025, y en ambas ocasiones los dirigidos por Francisco Colombo se impusieron sobre el conjunto de Ricardo Palacio.

    Dominio claro desde el inicio

    Argentino marcó el rumbo del partido desde el inicio. Con una ráfaga de triples en el primer cuarto -cuatro de Juan Tomás Musachio, más uno de Lucas García Cano y otro de Luciano González- empezó a construir una ventaja que sería determinante. El local cerró ese parcial con autoridad (25-11) y mantuvo el envión en el segundo capítulo.

    Argentino abrió el segundo período con un parcial de 7-0 para ampliar aún más la ventaja. La única nota negativa para el equipo de Francisco Colombo en esos 10 minutos fue la salida de Musachio, figura del partido hasta ese momento, por una contractura en el isquiotibial derecho y ya no volvió a la cancha. Aún así, Argentino no aflojó y se fue al descanso largo arriba por 53-24.

    Comunicaciones
    Comu buscará reaccionar en su estadio el martes para llevar la definición al tercer partido.

    Comu buscará reaccionar en su estadio el martes para llevar la definición al tercer partido.

    En la reanudación, el desarrollo no cambió: Argentino continuó manejando el ritmo del juego ante un Comunicaciones que por momentos no encontró el camino para convertir. El tercer cuarto cerró 66-39, y aunque la visita logró achicar la brecha en el tramo final, la diferencia ya era indescontable.

    El máximo anotador del encuentro fue Nereo Medina, con 21 puntos para Argentino. Lo siguieron Musachio (16) y Matías Colliard (10). El goleo del equipo ganador se completó con Agustín Zapillón (8), Lucas García Cano (8), Mateo Suleta (7), Lucas González (6) y Dago Sacoski (5).

    En Comunicaciones, el máximo anotador fue Lautaro Burgueño, que aportó 11 puntos, mientras que Valentín Picco y Manuel Nobelli sumaron 10 cada uno. Completaron el tanteador Tiago Andrada (6), Manuel Canosa (6), Eugenio Corroquer (6), Genaro Carrera (5), Augusto Paget (5), Joaquín Rosset (3) y Esteban Bolívar (1).

    El martes, la segunda final

    Argentino tendrá la primera oportunidad de cerrar la serie y alzarse nuevamente con el título de la APB el martes en cancha de Comunicaciones. El local, por su parte, buscará hacerse fuerte en el “Pickle Gracia” para forzar un tercer y decisivo juego (viernes 12) y evitar que el Blanco celebre por tercera temporada consecutiva y en su cancha. Todo está listo para otra noche de alto voltaje en el básquetbol pergaminense.

