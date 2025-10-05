domingo 05 de octubre de 2025
    • TC en San Nicolás: Agustín Canapino ganó con Chevrolet y logró su tercer triunfo seguido

    El arrecifeño venció en la electrizante Final del TC en San Nicolás, sumó su cuarto triunfo en cinco carreras y se afianza como líder de la Copa de Oro.

    5 de octubre de 2025 - 17:20
    Agustín Canapino Ganó en San Nicolas su cuarta carrera del año y lidera mas que nunca la Copa de Oro

    Agustín Canapino Ganó en San Nicolas su cuarta carrera del año y lidera mas que nunca la Copa de Oro

    Solo TC

    Agustín Canapino volvió a demostrar por qué es el gran protagonista del Turismo Carretera 2025. El arrecifeño ganó este domingo la Final de la 12ª fecha disputada en el Autódromo San Nicolás Ciudad, a bordo del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, y alcanzó su tercera victoria consecutiva y la cuarta en las últimas cinco carreras.

    El tetracampeón completó un fin de semana perfecto: el sábado consiguió la pole position, la quinta en once clasificaciones de la temporada, y este domingo sumó una nueva victoria en serie antes de imponerse en la Final. Con este resultado se llevó todos los puntos en juego.

    A vuelta y media, el sobrepaso del Chevrolet al Toyota para ir a la victoria

    La carrera estuvo marcada por la amenaza de lluvia en las primeras vueltas y las dos salidas del auto de seguridad. En ese contexto, Canapino protagonizó un mano a mano vibrante con Matías Rossi (Toyota Camry), a quien superó a falta de una vuelta y media para quedarse con la victoria tras varios intentos. El podio lo completó Julián Santero (Ford Mustang), que sigue escolta del arrecifeño en el torneo, pero mas lejos.

    Entre los momentos destacados, Facundo Chapur (Torino NG) abandonó por problemas de motor tras un trompo en la tercera vuelta, mientras que Otto Fritzler y Germán Todino también sufrieron despistes.

    Con esta nueva victoria, Canapino se consolida en la cima de la Copa de Oro del TC, reforzando su condición de máximo candidato al título.

