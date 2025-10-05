A todo o nada: Douglas busca renacer en la Reválida ante Independiente de Chivilcoy

La ilusión no entiende de estadísticas ni de rachas. Y es con esa esperanza que Douglas Haig saldrá esta tarde a la cancha para recibir a Independiente de Chivilcoy , desde las 16:30 en el Estadio Miguel Morales , en el encuentro de ida por la Segunda Etapa de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol. Será el primer paso de una serie eliminatoria que otorga un boleto para seguir en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional. El chaqueño Guillermo González será el árbitro.

Después de una Segunda Fase decepcionante, el Rojinegro se juega mucho más que la clasificación: es la oportunidad de dar una señal, de cambiar el ánimo de su gente y de empezar a construir desde la adversidad una remontada que lo vuelva a poner en el centro de la pelea.

Douglas Haig llega a esta Reválida tras una instancia para olvidar. En la Segunda Fase no ganó ningún partido: en ocho encuentros, cosechó apenas un empate y sufrió siete derrotas . Convirtió solo 3 goles y recibió 11. Terminó último en la Zona B y en la Reválida tendrá desventaja deportiva y de localía.

El Fogonero acumula 12 partidos sin triunfos. La última victoria fue el 14 de junio , cuando superó 1 a 0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay en el “Miguel Morales”. Desde entonces, el rendimiento colectivo cayó: escasa generación de juego y un ataque que no logra ser efectivo.

En medio de esa crisis deportiva, asumió un nuevo entrenador, Sebastián “Terremoto” Cejas, quien dirigió los últimos tres partidos con dos derrotas y un empate. Ahora ya no hay margen de error: el que pierde, queda afuera.

Incógnitas en el equipo y bajas

A este panorama complicado, se le suman varias bajas. El defensor Nicolás Bazzana no podrá estar por suspensión tras ser expulsado ante 9 de Julio de Rafaela en la última fecha de la Segunda Fase. Tampoco están a disposición del DT, Martín Gómez, aún recuperándose de un esguince de tobillo; ni el delantero Agustín Jara, afectado por un traumatismo de rodilla.

Pero la noticia que más ruido hizo en las últimas semanas fue la marginación de dos referentes históricos: Bruno Bianchi y Rodrigo Caballuci, ambos separados del plantel por decisión del entrenador. Con pasado en Primera División y en el equipo que logró el ascenso a la B Nacional en 2012, la exclusión de ambos generó impacto en el mundo Douglas. Las razones no fueron oficialmente confirmadas, pero trascendió que se trataría de cuestiones extra futbolísticas.

Con este contexto, el once inicial para esta tarde es una incógnita. Sebastián Cejas trabajó durante la semana con distintas variantes y, en los entrenamientos, probó dos equipos diferentes, que podrían combinarse hoy en el armado definitivo.

Una de las formaciones incluyó a: Ezequiel Bacher; Ezequiel Santángelo, Gerónimo Rossi, Rafael Sveruk, Luciano Cuello; Brian Meza, Joaquín Petino; Emiliano Bogado, Mauro Ponce de León, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando. Mientras que el otro equipo que paró el entrenador fue: Juan Ignacio Carrera; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana (suspendido), Mariano Mauri; Lautaro Ojeda, Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Joaquín Castellano, Lorenzo Muñoz; y Fabricio González. Todo indicaría que el equipo titular para este domingo será un mix entre estas dos formaciones, tratando de equilibrar experiencia, frescura y una base sólida que recupere confianza.

Un duelo repetido y sin triunfos

Douglas Haig e Independiente de Chivilcoy ya se conocen bien. Se enfrentaron tres veces en esta temporada y el equipo de Pergamino no pudo sumar triunfos. En la tercera fecha de la Primera Fase, empataron 1 a 1 en el “Miguel Morales”. Luego, en la fecha 12, igualaron sin goles en Chivilcoy. Y en el último cruce, por la sexta fecha de la Zona B de la Segunda Fase, Douglas Haig perdió 2 a 0 en el “Raúl Lungarzo”.

Esta tarde, el equipo de Cejas intentará cortar su racha negativa ante un rival al que no pudo vencer este año y que llega con la ventaja deportiva en caso de igualdad tras los dos partidos.

Chance para cambiar la historia

El “Rojinegro” iniciará hoy un nuevo tramo del torneo con una sola certeza: debe ganar. Porque el empate lo obligará a salir a triunfar en Chivilcoy, porque juega en casa y porque necesita volver a creer en sí mismo. El equipo de “Terremoto” Cejas sabe que no hay margen de especulación: está obligado a proponer, a ir al frente y a aprovechar los primeros 90 minutos para llegar con ventaja a la revancha.

El “Miguel Morales” será testigo de una jornada clave. Más allá del resultado, lo que el hincha espera es ver un equipo que recupere el espíritu competitivo, que juegue con orgullo, y que empiece a escribir una historia distinta en este tramo final del año. Porque la ilusión sigue viva. Y en el fútbol, todo puede cambiar en 90 minutos.