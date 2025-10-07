Juan Martín Digilio y Lautaro Ponce en el Top 15 del Half Triatlón Rosario

La ciudad de Rosario fue sede el domingo de una exigente edición del Half Triatlón, una de las competencias más importantes del calendario nacional, que convocó a competidores de todo el país para afrontar un desafiante recorrido compuesto por 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo.
Gran actuación pergaminense en el Half Triatlón Rosario Cinco atletas de Pergamino se lucieron en una de las competencias más exigentes del país. Juan Martín Digilio fue 8º en la general y 2º en su categoría (35-39). Lautaro Ponce, 14º en la general y también 2º en su categoría (30-34). Además se destacaron Santiago Rosales y Claudio Fanucchi, quien ganó su categoría (60-64). En la modalidad Promocional, David Chade también representó a la ciudad con una gran actuación. Pergamino sigue diciendo presente en las grandes pruebas del triatlón nacional.