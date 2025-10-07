Juan Martín Digilio y Lautaro Ponce en el Top 15 del Half Triatlón Rosario

La ciudad de Rosario fue sede el domingo de una exigente edición del Half Triatlón , una de las competencias más importantes del calendario nacional, que convocó a competidores de todo el país para afrontar un desafiante recorrido compuesto por 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo.

Todo lo que hay que saber para usar la pista de atletismo de Pergamino

Pergamino estuvo representada por cinco competidores, quienes completaron la carrera con destacadas actuaciones. Juan Martín Digilio y Lautaro Ponce fueron los grandes protagonistas locales, logrando finalizar entre los 15 mejores de la clasificación general y obteniendo además el segundo puesto en sus respectivas categorías de edad.

Digilio completó el recorrido en un tiempo de 4h. 17m. 21s , lo que le permitió ubicarse en la octava posición de la general , un logro sobresaliente en una competencia de este nivel. Además, se subió al podio al finalizar segundo en la categoría de 35 a 39 años , reafirmando su positivo presente deportivo.

Con una marca de 4h. 31m. 46s , Lautaro Ponce logró el puesto 14 en la general y también se colgó la medalla por el segundo puesto en la categoría 30 a 34 años , redondeando otra notable actuación pergaminense en Rosario.

Ponce-Digilio Lautaro Ponce y Juan Martín Digilio muestran sus medallas luego de Half Triatlón Rosario. LAUTARO PONCE

Más pergaminenses en Rosario

También completaron con éxito el Half Triatlón Rosario, Santiago Rosales y Claudio Fanucchi. Rosales cruzó la meta en 4h. 59m. 59s, alcanzando el puesto 29 en la general y el quinto en la categoría 35 a 39 años. Fanucchi, por su parte, finalizó en 6h. 9m. 18s, logrando el triunfo en la categoría 60 a 64 años y el puesto 62 de la general, destacando por su constancia y vigencia competitiva.

David Chade en Promocional

En la modalidad Promocional (400 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo), participó el pergaminense David Chade, quien completó el circuito en 1h. 10m. 21s, ubicándose 24° en la general y 8° en la categoría 30 a 39 años.