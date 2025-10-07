martes 07 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Juan Martín Digilio y Lautaro Ponce en el Top 15 del Half Triatlón Rosario

    Digilio finalizó 8º y Ponce 14°. Ambos fueron segundos en sus categorías. También se destacaron Santiago Rosales y Claudio Fanucchi, que ganó su categoría.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    7 de octubre de 2025 - 15:20
    Juan Martín Digilio y Lautaro Ponce durante la premiación de sus categorías en Rosario.

    Juan Martín Digilio y Lautaro Ponce durante la premiación de sus categorías en Rosario.

    LAUTARO PONCE

    La ciudad de Rosario fue sede el domingo de una exigente edición del Half Triatlón, una de las competencias más importantes del calendario nacional, que convocó a competidores de todo el país para afrontar un desafiante recorrido compuesto por 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo.

    Lee además
    Quienes deseen utilizar la pista deberán aceptar el reglamento difundido por la Subsecretaría de Deportes.

    Todo lo que hay que saber para usar la pista de atletismo de Pergamino
    nueva victoria de tomas casquero en el prix del centro de la provincia

    Nueva victoria de Tomás Casquero en el Prix del Centro de la Provincia

    Pergamino estuvo representada por cinco competidores, quienes completaron la carrera con destacadas actuaciones. Juan Martín Digilio y Lautaro Ponce fueron los grandes protagonistas locales, logrando finalizar entre los 15 mejores de la clasificación general y obteniendo además el segundo puesto en sus respectivas categorías de edad.

    Juan Martín Digilio, Top 10

    Digilio completó el recorrido en un tiempo de 4h. 17m. 21s, lo que le permitió ubicarse en la octava posición de la general, un logro sobresaliente en una competencia de este nivel. Además, se subió al podio al finalizar segundo en la categoría de 35 a 39 años, reafirmando su positivo presente deportivo.

    Lautaro Ponce, entre los mejores

    Con una marca de 4h. 31m. 46s, Lautaro Ponce logró el puesto 14 en la general y también se colgó la medalla por el segundo puesto en la categoría 30 a 34 años, redondeando otra notable actuación pergaminense en Rosario.

    Ponce-Digilio
    Lautaro Ponce y Juan Martín Digilio muestran sus medallas luego de Half Triatlón Rosario.

    Lautaro Ponce y Juan Martín Digilio muestran sus medallas luego de Half Triatlón Rosario.

    Más pergaminenses en Rosario

    También completaron con éxito el Half Triatlón Rosario, Santiago Rosales y Claudio Fanucchi. Rosales cruzó la meta en 4h. 59m. 59s, alcanzando el puesto 29 en la general y el quinto en la categoría 35 a 39 años. Fanucchi, por su parte, finalizó en 6h. 9m. 18s, logrando el triunfo en la categoría 60 a 64 años y el puesto 62 de la general, destacando por su constancia y vigencia competitiva.

    David Chade en Promocional

    En la modalidad Promocional (400 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo), participó el pergaminense David Chade, quien completó el circuito en 1h. 10m. 21s, ubicándose 24° en la general y 8° en la categoría 30 a 39 años.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Gran actuación pergaminense en el Half Triatlón Rosario Cinco atletas de Pergamino se lucieron en una de las competencias más exigentes del país. Juan Martín Digilio fue 8º en la general y 2º en su categoría (35-39). Lautaro Ponce, 14º en la general y también 2º en su categoría (30-34). Además se destacaron Santiago Rosales y Claudio Fanucchi, quien ganó su categoría (60-64). En la modalidad Promocional, David Chade también representó a la ciudad con una gran actuación. Pergamino sigue diciendo presente en las grandes pruebas del triatlón nacional. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"

    Temas
    Seguí leyendo

    Todo lo que hay que saber para usar la pista de atletismo de Pergamino

    Nueva victoria de Tomás Casquero en el Prix del Centro de la Provincia

    Hockey: El Sub 16 de Náutico San Pedro se consagró campeón del Regional de Clubes en Villa Gesell

    Octavio Mangiaterra ganó en El Panorámico y Sebastían Cianci fue segundo

    Domenech abandonó en San Nicolás y no pudo sumar en la fecha 12 del TC

    Cortó la racha: Douglas volvió al triunfo luego de 12 partidos

    TC en San Nicolás: Agustín Canapino ganó con Chevrolet y logró su tercer triunfo seguido

    TC Pista en San Nicolás: Marco Dianda ganó con Dodge y es líder de la Copa de Plata

    A todo o nada: Douglas busca renacer en la Reválida ante Independiente de Chivilcoy

    Tomás Casquero consolida su gran año con Hernán Perelman como entrenador

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Quienes deseen utilizar la pista deberán aceptar el reglamento difundido por la Subsecretaría de Deportes.

    Todo lo que hay que saber para usar la pista de atletismo de Pergamino

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Justicia de Entre Ríos investiga el crimen de Daiana Magalí Mendieta.

    Una camioneta, sangre y un detenido: las pistas detrás del crimen de la joven de 22 años en Entre Ríos
    Se conoció el video de Pequeño J con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    Se conoció el video de "Pequeño J" con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

    Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

    Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

    Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

    Salud: controles médicos y vacunación gratuita para alumnos de colegios de Pergamino

    Salud: controles médicos y vacunación gratuita para alumnos de colegios de Pergamino