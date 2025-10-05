Cortó la racha: Douglas volvió al triunfo luego de 12 partidos

En la tarde de este domingo y luego de tres semanas de parate, Douglas Haig recibió a Independiente de Chivilcoy en el partido de ida de la Segunda Etapa de la Revalida del Torneo Federal A de fútbol . Tras 12 partidos sin victorias , el Rojinegro dio vuelta de página y cortó la racha con una goleada 4 a 2 en el Estadio Miguel Morales .

Douglas Haig tuvo un buen comienzo ya que se apoderó de la tenencia de la pelota y encontró por el lateral derecho un buen callejón para atacar. Precisamente por ese costado generó su primera llegada clara. A los 7 minutos Santiago Gutiérrez ganó en velocidad, llegó al fondo de la cancha, envió el centro atrás y dejó sólo a Joaquín Castellano, quien sacó un buen remate pero el arquero Ratalin respondió muy bien sobre su palo izquierdo.

El Rojinegro presionó bien arriba y cuando tuvo la pelota en su poder trató de ponerla al piso y buscar una rápida transición para llegar a posiciones de gol. A los 25’, Douglas Haig repitió la receta. Atacó por la derecha con Castellano, envío el centro atrás para encontrar a Gonzalo Baglivo, que pisando el área sacó un formidable derechazo que se metió en el ángulo derecho del arquero. Un verdadero golazo para poner el 1 a 0.

Independiente intentó reaccionar rápido y tuvo un tiro libre mediante Sosa pero respondió muy bien Ezequiel Bacher. El equipo de Pergamino siguió dominando y a los 30’ llegó al segundo tanto a través de otro golazo de media distancia. Pero en esta oportunidad fue Elián Tus quien metió un zapatazo de derecha que se coló al ángulo izquierdo de Ratalín que nada pudo hacer.

Otra de hoy DH El Rojinegro regresó a la victoria en el inicio de la serie frente al equipo de Chivilcoy. LA OPINION

Fue un duro golpe para Independiente y Douglas Haig lo aprovechó porque no bajó su intensidad y a los 35’ armó una gran jugada colectiva que terminó sobre la izquierda con una gran habilitación de Boris Magnago a Gutiérrez, quien definió al primer palo del arquero para estampar el 3 a 0. Pudo haber marcado el cuarto el Fogonero, pero Muriel Orlando no definió con comodidad cuando quedó solo con el arco. Sin dudas fue el mejor primer tiempo de Douglas en el torneo porque jugó muy bien y fue efectivo.

En el arranque del completo Independiente intentó adueñarse de la pelota pero Douglas Haig aprovechó los espacios libres y generó varias chances para aumentar el marcador. Finalmente a los 37’ pudo llegar al cuarto gol y fue mediante Emiliano Bogado quien definió muy bien un gran contragolpe manejado por Lorenzo Muñoz.

Independiente siguió buscando como pudo y tuvo su premio a los 44’ cuando tras un tiro de esquina, Mesino anotó el descuento. Increíblemente, el equipo de Sebastián Cejas se relajó demasiado y a los 47’ el equipo de Chivilcoy llegó al segundo descuento mediante Fernández y dejó la serie abierta, ya que Independiente tiene ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos y diferencia de goles tras los 180 minutos.

Douglas Haig se quedó con un buen triunfo que lo deja bien posicionado para la revancha donde intentará buscar otro resultado positivo para lograr la clasificación, pero quedó el sabor agridulce de saber que ganaba por una gran diferencia y el visitante pudo recortarla en tiempo adicionado.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Douglas volvió con todo y goleó en el Miguel Morales Después de tres semanas sin jugar, Douglas Haig se reencontró con la victoria al vencer 4 a 2 a Independiente de Chivilcoy en la ida de la Segunda Etapa de la Reválida del Federal A. Con golazos de Baglivo, Tus, Gutiérrez y Bogado, el Fogonero mostró su mejor versión y cortó una racha de 12 partidos sin ganar. La visita descontó en el final y dejó la serie abierta para la revancha, donde tiene ventaja deportiva. Buen triunfo en casa y esperanza renovada para seguir soñando con la clasificación. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #DouglasHaig #FederalA #Fútbol #Pergamino #ElFogonero #Deportes #Actualidad" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

DOUGLAS HAIG 4

INDEPENDIENTE (Chivilcoy) 2

Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Guillermo González. Asistentes: Hernán José Vallejos y Hugo Fleitas. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Rafael Sveruk, Mariano Mauri; Brian Meza, Gonzalo Baglivo; Joaquín Castellano, Elián Tus, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando. DT: Sebastián Cejas. Independiente de Chivilcoy: Gabriel Ratalin; Thiago Más, Máximo Masino, Facundo Tumbesi, Alejandro Aquino, Alan Sosa, Ezequiel Bassi, Facundo Giaccone, Santiago Benítez, Valentín Ciancio y Martín Schlotthauer. DT: Luciano Ávalos. Goles: PT 25’ Baglivo (D), 30’ Tus (D), 35’ Gutiérrez (D); ST 37’ Bogado (I), 44’ Mesino (I) y 47’ Fernández (I). Cambios: ST 0' Mariano Barbieri por Tumbesi y Valentín Fernández por Benítez (I), 10' Federico Verón por Giaccone (I), 15' Lautaro Ojeda por Mauri, Luciano Cuello por Elián Tus, Emiliano Bogado por Joaquín Castellano (D), 22' Lorenzo Muñoz por Gutiérrez (D), 33' Joaquín Petino por Baglivo (D), 40' Agustín Burello por Ratalin (I). Amonestados: PT Castellano (D), Tumbesi (I) y ST Bacher (D).