lunes 06 de octubre de 2025
    Hockey: El Sub 16 de Náutico San Pedro se consagró campeón del Regional de Clubes en Villa Gesell

    El Sub 16 femenino de Náutico San Pedro ganó el Regional de Clubes tras vencer 2–1 a Villa Gesell. Campaña invicta y mejor jugadora para Cejas Duarte.

    6 de octubre de 2025 - 13:15
    Hockey: el Sub 16 de Náutico San Pedro se consagró campeón del Regional de Clubes en Villa Gesell

    Hockey: el Sub 16 de Náutico San Pedro se consagró campeón del Regional de Clubes en Villa Gesell

    LAOPINION

    El Sub 16 femenino de Náutico San Pedro ganó el Regional de Clubes tras vencer 2–1 a Villa Gesell. Campaña invicta y mejor jugadora para Cejas Duarte.

    Triunfo en la final con goles y distinciones

    El equipo Sub 16 femenino del Club Náutico San Pedro se consagró campeón del Campeonato Regional de Clubes (CRC) este domingo, al imponerse por 2 a 1 en la final disputada ante Polideportivo Villa Gesell. El torneo tuvo como sede la ciudad de Bahía Blanca y reunió a los mejores equipos de la región.

    Los goles del título fueron convertidos por Bernardita Cejas Duarte y Faustina Franzoia. La propia Cejas Duarte fue elegida como la mejor jugadora de la final, en reconocimiento a su destacada actuación durante todo el torneo.

    Invictas, goleadoras y con la valla menos vencida

    “El Celeste” firmó una campaña brillante: cuatro victorias y un empate. En la fase de grupos, vencieron 6 a 0 a Sporting de Mar del Plata, 3 a 0 a Rivadavia de Lincoln y empataron sin goles con Villa Gesell, en un anticipo de lo que sería la final. En semifinales, golearon 5 a 1 a Universitario de Bahía Blanca para meterse entre las dos mejores.

    Además del campeonato, el equipo obtuvo la distinción a la valla menos vencida del torneo, con solo dos goles en contra. El mérito fue de todo el equipo y especialmente de la arquera Felicitas Capetillo, gran figura en momentos decisivos.

    Una camada que ya conoce la gloria

    Gran parte del plantel campeón había sido protagonista del título del CRC Sub 14 en Pinamar en 2023. La continuidad, el trabajo técnico y el crecimiento deportivo se vieron reflejados en este nuevo logro. La dirección técnica estuvo a cargo de Jordana Bitonte, con la asistencia de Candela Garrote y Rocío Rodríguez como jefa de equipo.

    El plantel campeón estuvo integrado por: Alma Muñoz, Almendra Santi, Bernardita Cejas Duarte, Catalina Olivera, Delfina Pitzinger, Emilia Picornell, Faustina Franzoia, Felicitas Capetillo, Isabella Biain, Jazmín Calabressi, Julia Gispert, Justina Noseda, Mailin Zuvilivia, Martina Pitzinger, Renata Cao, Sara Podestá y Yasmin Muratone.

    El esfuerzo colectivo que hizo posible el título

    Desde el club destacaron y agradecieron el compromiso de la subcomisión de hockey, el plantel y el cuerpo técnico. También resaltaron el apoyo permanente de las familias que acompañaron a las jugadoras durante todo el campeonato.

    El título del Regional de Clubes no solo consagra a una categoría, sino que ratifica el crecimiento del hockey en Náutico San Pedro, donde se apuesta por la formación y el trabajo en equipo como base para los logros deportivos.

