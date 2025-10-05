domingo 05 de octubre de 2025
    • TC Pista en San Nicolás: Marco Dianda ganó con Dodge y es líder de la Copa de Plata

    El joven de 17 años, Marco Dianda, se impuso en San Nicolás con un triunfo de punta a punta, y se puso líder de la Copa de Plata del TC Pista.

    5 de octubre de 2025 - 16:00
    Victoria y punta de la Copa de Plata para Marco Dianda del TC Pista en San Nicolás.

    Victoria y punta de la Copa de Plata para Marco Dianda del TC Pista en San Nicolás.

    LaOpinion

    El cordobés Marco Dianda (Dodge), piloto del Galarza Racing, se quedó con la victoria en la Final del TC Pista disputada en el autódromo de San Nicolás, por la 2ª fecha de la Copa de Plata. Con apenas 17 años, el oriundo de Guatimozín se convirtió en el piloto más joven de la categoría en liderar el “play-off”.

    Dianda dominó de punta a punta en el circuito Juan María Traverso, sin mayores sobresaltos, aunque la leve llovizna en algunos pasajes de la carrera aportó incertidumbre. Con este triunfo, sumó su segunda victoria del año, ya que había ganado en Buenos Aires, y pasó al frente de la definición por el título.

    Iansa y Damiani con lucha, Moscardini pierde la punta de la Copa de Plata

    El podio lo completaron Gastón Iansa (Chevrolet) y Bautista Damiani (Chevrolet), aunque este último fue recargado tras un toque en la última curva. La lucha entre ambos fue una de las más destacadas de la jornada.

    El gran perdedor de la fecha fue Nicolás Moscardini (Ford), que llegó como líder del play-off pero tuvo una final complicada: un toque con Damiani, un despiste y luego un roce con Thomás Ricciardi lo relegaron al 13º puesto.

    Con este resultado, Dianda encabeza la Copa de Plata con 101,5 puntos, seguido por Iansa con 88,5. Moscardini quedó tercero y deberá recuperar terreno en la próxima fecha.

    El TC Pista continuará su calendario el 1 y 2 de noviembre en el autódromo de Paraná, donde la lucha por el campeonato promete sumar más emociones.

