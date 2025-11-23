domingo 23 de noviembre de 2025
    • Anahí Sánchez perdió por puntos con Stephanie Piñeiro en Puerto Rico

    “La Indiecita” cayó en decisión unánime frente a la invicta local y no pudo conquistar su quinto título mundial en un combate realizado este sábado en Bayamón.

    23 de noviembre de 2025 - 09:29
    Anahí Sánchez dejó todo en el ring pero no pudo destronar a Stephanie Piñeiro.

    Anahí Sánchez dejó todo en el ring pero no pudo destronar a Stephanie Piñeiro.

    @universal_promotion_boxing

    El sueño de Anahí Sánchez de conquistar su quinto título mundial no pudo ser. La boxeadora pergaminense perdió en la noche de este sábado en el “Coliseo Rubén Rodríguez” de Bayamón, Puerto Rico.

    Stephanie Piñeiro y Anahí Sánchez en la previa de un combate que puede meter a la pergaminense en la historia del boxeo femenino internacional.

    Anahí Sánchez va por la historia y su quinto título mundial en Puerto Rico
    Douglas Haig llega al primer partido de semifinales tras barrer a Olimpo con un global de 6-0.

    Con la ilusión encendida, Douglas va por otro triunfo en el Miguel Morales

    “La Indiecita” (26-7 -13 KO-) fue derrotada en decisión unánime luego de 10 asaltos por la puertorriqueña Stephanie “La Medicina” Piñeiro (10-0, 3KOs), quien retuvo su cinturón interino welter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y extendió su invicto. Las tarjetas de los jueces fueron: 100-90, 98-92 y 98-92.

    Sánchez, de 34 años, excampeona mundial en cuatro divisiones -pluma, superpluma, ligero y superligero- y actual campeona argentina y sudamericana superligero, iba por su quinta corona internacional en categorías diferentes, pero la boricua Piñeiro se lo impidió.

