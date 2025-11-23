Anahí Sánchez perdió por puntos con Stephanie Piñeiro en Puerto Rico

Anahí Sánchez dejó todo en el ring pero no pudo destronar a Stephanie Piñeiro. @universal_promotion_boxing

El sueño de Anahí Sánchez de conquistar su quinto título mundial no pudo ser. La boxeadora pergaminense perdió en la noche de este sábado en el “Coliseo Rubén Rodríguez” de Bayamón, Puerto Rico.

“La Indiecita” (26-7 -13 KO-) fue derrotada en decisión unánime luego de 10 asaltos por la puertorriqueña Stephanie “La Medicina” Piñeiro (10-0, 3KOs), quien retuvo su cinturón interino welter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y extendió su invicto. Las tarjetas de los jueces fueron: 100-90, 98-92 y 98-92.

Sánchez, de 34 años, excampeona mundial en cuatro divisiones -pluma, superpluma, ligero y superligero- y actual campeona argentina y sudamericana superligero, iba por su quinta corona internacional en categorías diferentes, pero la boricua Piñeiro se lo impidió.

