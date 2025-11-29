Alquilo Todo: la propuesta que cambia la forma de trabajar en Pergamino

Es amplia la variedad de maquinarias que tiene disponibles en Alquilo Todo.

Hay herramientas que se usan una o dos veces al año. Otras que son tan costosas que resultan inaccesibles para muchos hogares. Y algunas que ocupan espacio, requieren mantenimiento y no justifican la inversión cuando su uso es esporádico. Sobre esta realidad se apoya Alquilo Todo , una empresa que llegó a Pergamino hace cinco meses para ofrecer un concepto claro: alquilar en vez de comprar.

Cristian, propietario del emprendimiento, lo explica de manera directa: “No vas a estar comprando una herramienta para usarla cada cierto tiempo.”

Esta lógica, cada vez más extendida en grandes ciudades, encuentra ahora un lugar firme en Pergamino, donde la propuesta se destaca por su practicidad y por la amplitud del equipamiento disponible.

La ubicación elegida no es casual. En la intersección de Ruta 8 y calle Perú, un galpón de grandes dimensiones exhibe herramientas y máquinas listas para usar. Quien ingresa puede visualizar de inmediato la variedad del catálogo: andamios, plataformas tijera, hidrolavadoras, bombas, mezcladoras, bordeadoras, motosierras y equipos para múltiples rubros.

Alquilo Todo se emplaza en la Ruta 8 y calle Perú de Pergamino

“Tenemos andamios, plataforma tijera… muy variado”, detalla Cristian mientras recorre los sectores del predio. El espacio, amplio y cómodo para estacionar y cargar maquinaria, está diseñado para facilitar la experiencia del cliente.

“Tratamos de pensar en todo: el estacionamiento, cómo vamos las cosas… para que la gente tenga su mejor visita.”

Temporada de pileta

Uno de los aspectos más destacados del servicio es la diversidad del equipamiento. Aunque la construcción es un rubro fuerte, el verano trajo un incremento notable en herramientas vinculadas al mantenimiento de piletas y jardines.

“Ahora, en época de verano, tenemos para jardinería, para desacotar las piletas, para pintar piletas también.”

La empresa ofrece bombas para vaciado, hidrolavadoras potentes, herramientas de corte y equipos de pintura, entre otros productos que suelen ser utilizados solo una vez al año.

Además, el alquiler beneficia no solo al “corajudo” que se anima al trabajo doméstico, sino también a empresas que buscan reducir costos de compra y almacenamiento.

“Para algunas empresas, la posibilidad de alquilar les conviene para no andar comprando herramientas.”

Un sistema de alquiler accesible y flexible

El funcionamiento del servicio es simple: el alquiler mínimo es de 24 horas, con promociones especiales para quienes necesitan combinar varios equipos o trabajar durante un fin de semana.

“El mínimo son veinticuatro horas de alquiler. Después, bueno, tenés promociones por día, fines de semana.”

La flexibilidad en los tiempos y la posibilidad de retirar la herramienta y devolverla al día siguiente facilita tanto pequeñas tareas domésticas como obras de mayor envergadura.

Atención personalizada

Una característica distintiva del servicio es la capacitación básica que recibe cada cliente antes de llevarse la herramienta.

“Capacitamos bien en el tema del cuidado de las herramientas. Tener uso de la herramienta es clave.”

Aunque la empresa no vende herramientas, sí comercializa insumos complementarios como cascos, gafas y elementos de seguridad. “La seguridad siempre tratamos de incluirla, porque es clave.”

Este acompañamiento genera confianza y fideliza a quienes vuelven por nuevas herramientas para distintos proyectos.

Una ciudad que responde

Para una empresa nueva y con propietarios que no son oriundos de Pergamino, los primeros meses fueron una prueba. Sin embargo, la aceptación del público superó las expectativas.“Gracias a Dios, nos está yendo muy bien.”

Cristian asegura que el boca a boca fue fundamental:“La gente que se va contenta ya habla con el amigo, con el vecino… y eso nos está llevando muy bien.”

La demanda es variada y constante, y aunque por momentos algún producto no está disponible, esa misma necesidad sirve como guía para ampliar el stock. “Vemos lo que se pide y lo que no, y vamos jugando con eso también.”

Horarios amplios y vías de contacto

La atención es continua para facilitar la organización tanto del vecino que hace un arreglo en su casa como del profesional que llega con urgencia: Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 y Sábados de 8:00 a 13:00.

El teléfono principal, atendido por Cristian, es:221-623 9853

Además, la empresa está activa en Instagram y Facebook como Alquilo Todo Pergamino, donde suben fotos, videos y demostraciones de los equipos.

Una familia que eligió Pergamino

Más allá del negocio, la llegada a Pergamino significó un cambio de vida. Cristian y su familia son oriundos de Ezeiza y buscaban un lugar más tranquilo para vivir. La diferencia con el ritmo urbano se siente día a día: “Siempre nos resaltan la tranquilidad.”

El arraigo es inmediato y se refleja en la apuesta al emprendimiento y en la intención de seguir creciendo en la ciudad.

Mirando hacia el futuro

Aunque todavía están en una etapa inicial, las perspectivas son alentadoras: “Seguir así, este camino, e ir creciendo.”

Con una creciente base de clientes, un concepto innovador y una demanda que se diversifica, Alquilo Todo se perfila como un servicio que llegó para quedarse y acompañar el desarrollo de Pergamino.