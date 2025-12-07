domingo 07 de diciembre de 2025
    • Argentino de Alfonzo y Juventud van por el título de la Liga de Pergamino

    Desde las 17:00, en el Estadio Fernando Bello disputarán la final de Primera A del torneo de fútbol local en un partido único que definirá al campeón 2025.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    7 de diciembre de 2025 - 07:20
    Argentino de Alfonzo y Juventud, cara a cara por el título 2025 de la Liga pergaminense.

    Argentino de Alfonzo y Juventud, cara a cara por el título 2025 de la Liga pergaminense.

    LIGA DE FUTBOL DE PERGAMINO

    Este domingo a las 17:00, el estadio “Fernando Bello” de Argentino será testigo de la gran final del torneo de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino, que definirá al campeón 2025. El encuentro enfrentará a Argentino de Alfonzo, dirigido por Juan Cruz Mulieri, y a Juventud, bajo la conducción de Adrián Antonetti. En caso de empate en los 90 minutos, la definición será por penales.

    El camino hacia la final

    Argentino de Alfonzo llega a esta instancia tras un emocionante partido de semifinales en el “Carlos Morales” frente a Racing, campeón 2024 y ya clasificado a los octavos de final de la Región Pampeana Bonaerense Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El partido terminó 0 a 0, y la definición se dio desde los 12 pasos, donde Argentino se impuso 4 a 3. Durante la Fase Regular, el Chacarero terminó segundo en la Zona 2, consolidando un rendimiento sólido que lo catapultó hasta la final. El historial del club en la Liga registra cuatro títulos, con el último obtenido en 2015, y ahora buscará cortar una sequía de una década sin títulos.

    Por su parte, Juventud accedió a la final tras un contundente triunfo en semis frente a El Socorro, al que goleó 5 a 0 en el estadio “Carlos Grondona”. El Celeste se destacó durante toda la Fase Regular, quedando primero en la Zona 2, y llegará a la final con la intención de sumar su 14º título en la historia de la Liga, tras su última conquista en 2023.

    El duelo promete ser un enfrentamiento apasionante: Argentino de Alfonzo buscará imponer su juego, mientras que Juventud apostará a su jerarquía y a la experiencia del plantel. La definición en un único partido aumenta la tensión y la expectativa: cualquier error o acierto podrá ser determinante. Además, este partido no solo representa la lucha por el título 2025, sino también la oportunidad de cerrar la temporada con un festejo histórico. La pregunta queda en el aire: ¿quién se quedará con el título y la gloria del fútbol pergaminense?

    Temas
    Dejá tu comentario

