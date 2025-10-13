lunes 13 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Alfonso Domenech fue cuarto en Rosario y volvió a los primeros planos del TN

    El pergaminense completó un gran trabajo en la Clase 3 al avanzar desde el noveno al cuarto puesto en una final intensa. Se ubica séptimo en el campeonato.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    13 de octubre de 2025 - 13:33
    Domenech cerró una positiva actuación en Rosario y buscará repetir en las últimas dos del año.

    Domenech cerró una positiva actuación en Rosario y buscará repetir en las últimas dos del año.

    DARIO GALLARDO

    El Turismo Nacional ingresó en la recta final del campeonato 2025, y la décima fecha tuvo lugar este fin de semana en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario. Dentro de la Clase 3, la categoría principal del TN, Alfonso Domenech logró una actuación sólida que le permitió cerrar en el cuarto puesto de la final, tras haber largado desde la novena posición con el Volkswagen Virtus que alista el equipo Saturni Racing.

    Lee además
    Alfonso Domenech no pudo redondear un positivo fin de semana en San Nicolás.

    Domenech abandonó en San Nicolás y no pudo sumar en la fecha 12 del TC
    En el Estadio Único de San Nicolás, se jugará la final de primero ascenso del Torneo Federal A entre Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar

    En el Estadio Único de San Nicolás, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela jugarán la final del Federal A

    El pergaminense, actual campeón de la categoría, tuvo un fin de semana de menos a más para quedarse con su mejor resultado desde el triunfo conseguido en la fecha inaugural de la temporada en Paraná.

    Domenech

    Octavo en clasificación y sólida serie

    La actividad para Domenech comenzó el sábado, donde en los entrenamientos oficiales no logró mostrarse entre los más rápidos: fue 20º en la primera tanda y 15º en la segunda. Sin embargo, al momento de clasificar, apareció el rendimiento esperado y marcó un registro de 1m. 44s. 009/1.000, lo que le permitió ubicarse en el octavo lugar (a 657 milésimas de la “pole” de Fabián Yannantuoni).

    El domingo por la mañana disputó la segunda serie, en la que consiguió un meritorio tercer puesto, sumando confianza y ritmo de competencia. Ese resultado le otorgó un lugar en la quinta fila de la grilla para la competencia final, que se presentó desde el inicio como una carrera exigente, con varias alternativas en la lucha por los puestos de vanguardia.

    La final fue intensa, con sobrepasos, fricción y roces, propios de una categoría que combina paridad mecánica con talento al volante. Domenech mostró desde el inicio un gran ritmo con el VW Virtus, avanzando posiciones con determinación. Prolijo, pero agresivo cuando fue necesario, fue escalando lugares hasta meterse en el lote de punta.

    Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el cuarto puesto, detrás de Facundo Chapur (ganador), Gastón Iansa y Julián Santero, protagonistas de la definición. Con este resultado Domenech no solo sumó puntos importantes para el campeonato, sino que también dejó atrás el mal trago del abandono sufrido el fin de semana anterior en el Turismo Carretera en San Nicolás.

    Este cuarto lugar representa su mejor labor desde la victoria en la primera fecha del campeonato, y demuestra que, a pesar de no tener chances matemáticas de revalidar la corona 2024, sigue siendo uno de los pilotos más competitivos del TN.

    Séptimo en el campeonato

    Con este resultado, Alfonso Domenech acumula 175 puntos, y se mantiene en el séptimo lugar del campeonato. Si bien ya no tiene posibilidades de retener el título que ganó en 2024, todavía tiene objetivos por cumplir en las últimas dos fechas de la temporada: meterse entre los cinco mejores del certamen.

    El líder del campeonato es el mendocino Julián Santero, quien logró un valioso tercer puesto en Rosario tras largar desde el 15º lugar, y se afianzó en la cima con una diferencia de 77 puntos sobre Jorge Barrio, quien abandonó tras romper la suspensión trasera de su Chevrolet Cruze. Chapur, en tanto, se llevó una victoria que no conseguía desde hacía más de un año y medio, y le dio al Citroën C-Elysée su primer triunfo en el TN Clase 3.

    La próxima fecha del Turismo Nacional será el fin de semana del 7 al 9 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, donde la Clase 3 volverá a presentar una grilla repleta de nombres fuertes y expectativas renovadas. Allí estará nuevamente Alfonso Domenech, con el objetivo claro de cerrar el año lo más arriba posible.

    Temas
    Seguí leyendo

    Domenech abandonó en San Nicolás y no pudo sumar en la fecha 12 del TC

    En el Estadio Único de San Nicolás, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela jugarán la final del Federal A

    Pergamino parte rumbo a Mar del Plata para disputar las finales de los Juegos Bonaerenses

    Fútbol local: cuatro partidos cierran la rueda de interzonales en la Primera A

    Douglas perdió en Chivilcoy pero logró la clasificación

    En el Torneo Pre Federal, Somisa sigue imparable e invicto en su grupo tras ganar a Comunicaciones

    La Primera B define los finalistas del Clausura: Sports-Hernández y Provincial-Juventud Obrera

    Con ventaja, Douglas Haig busca sellar la clasificación en Chivilcoy

    Boxeo: El zarateño Máximo Fernández vs Gabriel Ortiz: gran noche amateur en Lanús

    Somisa Club busca recuperar la cima de su grupo en Torneo Pre Federal Bonaerense

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En el Estadio Único de San Nicolás, se jugará la final de primero ascenso del Torneo Federal A entre Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar

    En el Estadio Único de San Nicolás, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela jugarán la final del Federal A

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La gastronomía sostenible deja de ser un eslogan cuando se traduce en procesos que protegen márgenes, sostienen la calidad y cuentan la historia del territorio.

    La gastronomía sostenible: una oportunidad de crecimiento para el sur argentino
    Domenech cerró una positiva actuación en Rosario y buscará repetir en las últimas dos del año.

    Alfonso Domenech fue cuarto en Rosario y volvió a los primeros planos del TN

    Marcos Emanuel ha tenido una presencia destacada en numerosos festivales y encuentros culturales a lo largo del país.
    Cultura y espectáculos

    Marcos Emanuel llega a Buenos Aires con Viaje, su espectáculo de folklore y música popular

    La cita es el jueves 16 de octubre en el edificio corporativo del GRUPO EDISUR, el primero del interior del país en alcanzar la certificación.

    Córdoba será sede de un encuentro internacional sobre arquitectura saludable y desarrollo sostenible

    Hoy existen cerca de 4.000 mutuales registradas, que agrupan solidariamente a más de 10 millones de personas en todo el territorio nacional, brindando servicios esenciales y sosteniendo un modelo de organización basado en la cooperación, la democracia y la reciprocidad.

    El mutualismo como una herramienta fundamental para el bienestar social