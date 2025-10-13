Alfonso Domenech fue cuarto en Rosario y volvió a los primeros planos del TN

El Turismo Nacional ingresó en la recta final del campeonato 2025, y la décima fecha tuvo lugar este fin de semana en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario . Dentro de la Clase 3 , la categoría principal del TN, Alfonso Domenech logró una actuación sólida que le permitió cerrar en el cuarto puesto de la final, tras haber largado desde la novena posición con el Volkswagen Virtus que alista el equipo Saturni Racing .

En el Estadio Único de San Nicolás, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela jugarán la final del Federal A

El pergaminense, actual campeón de la categoría, tuvo un fin de semana de menos a más para quedarse con su mejor resultado desde el triunfo conseguido en la fecha inaugural de la temporada en Paraná.

La actividad para Domenech comenzó el sábado, donde en los entrenamientos oficiales no logró mostrarse entre los más rápidos: fue 20º en la primera tanda y 15º en la segunda. Sin embargo, al momento de clasificar, apareció el rendimiento esperado y marcó un registro de 1m. 44s. 009/1.000 , lo que le permitió ubicarse en el octavo lugar (a 657 milésimas de la “pole” de Fabián Yannantuoni).

El domingo por la mañana disputó la segunda serie, en la que consiguió un meritorio tercer puesto, sumando confianza y ritmo de competencia. Ese resultado le otorgó un lugar en la quinta fila de la grilla para la competencia final, que se presentó desde el inicio como una carrera exigente, con varias alternativas en la lucha por los puestos de vanguardia.

La final fue intensa, con sobrepasos, fricción y roces, propios de una categoría que combina paridad mecánica con talento al volante. Domenech mostró desde el inicio un gran ritmo con el VW Virtus, avanzando posiciones con determinación. Prolijo, pero agresivo cuando fue necesario, fue escalando lugares hasta meterse en el lote de punta.

Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el cuarto puesto, detrás de Facundo Chapur (ganador), Gastón Iansa y Julián Santero, protagonistas de la definición. Con este resultado Domenech no solo sumó puntos importantes para el campeonato, sino que también dejó atrás el mal trago del abandono sufrido el fin de semana anterior en el Turismo Carretera en San Nicolás.

Este cuarto lugar representa su mejor labor desde la victoria en la primera fecha del campeonato, y demuestra que, a pesar de no tener chances matemáticas de revalidar la corona 2024, sigue siendo uno de los pilotos más competitivos del TN.

Séptimo en el campeonato

Con este resultado, Alfonso Domenech acumula 175 puntos, y se mantiene en el séptimo lugar del campeonato. Si bien ya no tiene posibilidades de retener el título que ganó en 2024, todavía tiene objetivos por cumplir en las últimas dos fechas de la temporada: meterse entre los cinco mejores del certamen.

El líder del campeonato es el mendocino Julián Santero, quien logró un valioso tercer puesto en Rosario tras largar desde el 15º lugar, y se afianzó en la cima con una diferencia de 77 puntos sobre Jorge Barrio, quien abandonó tras romper la suspensión trasera de su Chevrolet Cruze. Chapur, en tanto, se llevó una victoria que no conseguía desde hacía más de un año y medio, y le dio al Citroën C-Elysée su primer triunfo en el TN Clase 3.

La próxima fecha del Turismo Nacional será el fin de semana del 7 al 9 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, donde la Clase 3 volverá a presentar una grilla repleta de nombres fuertes y expectativas renovadas. Allí estará nuevamente Alfonso Domenech, con el objetivo claro de cerrar el año lo más arriba posible.