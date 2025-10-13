lunes 13 de octubre de 2025
    • En el Estadio Único de San Nicolás, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela jugarán la final del Federal A

    El partido decisivo por el ascenso a Primera Nacional será el domingo 19 de octubre en el Estadio Único de San Nicolás. En caso de empate, habrá penales.

    13 de octubre de 2025 - 10:15
    En el Estadio Único de San Nicolás, se jugará la final de primero ascenso del Torneo Federal A entre Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar

    LaOpinion
    Detenidos dos jóvenes con antecedentes y pedidos de captura en San Nicolás.

    Desde este lunes inician talleres de autocuidado para diabéticos en el Hospital San Felipe

    El Consejo Federal designó al moderno estadio nicoleño para albergar la definición, en una jornada que convocará a hinchas de todo el país. El horario del partido aún no fue confirmado. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, el ascenso se definirá por serie de penales.

    Como llegaron Atlético Rafaela y Ciudad de Bolivar a la final

    Atlético Rafaela selló su clasificación tras empatar 0-0 con Sportivo Belgrano de San Francisco, haciendo valer el 3-0 obtenido en la ida en el estadio Monumental. Por su parte, Ciudad de Bolívar consiguió su pasaje a la final luego de superar a Argentino de Monte Maiz, completando una campaña sólida e invicta en la etapa decisiva del torneo.

    El duelo enfrentará a dos equipos con estilos opuestos: la experiencia y jerarquía de la “Crema”, que busca regresar al fútbol profesional, frente al proyecto joven y en crecimiento del “Celeste”, que continúa haciendo historia desde su reciente fundación.

    Con esta definición, San Nicolás volverá a ser epicentro del fútbol nacional, consolidando al Estadio Único como una de las sedes preferidas para las finales del ascenso argentino.

