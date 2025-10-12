Fútbol local: cuatro partidos cierran la rueda de interzonales en la Primera A

Este domingo se completará otra jornada clave en el torneo de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino , con la disputa de los cuatro partidos restantes de la sexta y última fecha de la rueda de interzonales.

En la máxima categoría, los equipos que conforman las zonas 1 y 2 buscarán cerrar los interzonales con un resultado positivo, sabiendo que desde la próxima fecha comenzará la rueda de revanchas, en la que ya no habrá margen para especulaciones: los dos primeros de cada zona clasificarán a las semifinales por el título 2025 y los últimos descenderán. Con mucho por jugarse y una tabla todavía abierta, cada punto comienza a pesar como una final.

En Arroyo Dulce, Círculo (3° en la Zona 1 con 9 puntos) será local ante un Argentino de Alfonzo que atraviesa un positivo presente: segundo en la Zona 2 con 19 unidades e invicto, es uno de los firmes candidatos a meterse en semifinales. El “Chacarero” viene de vencer con autoridad a El Socorro por 3 a 1 y buscará otro triunfo que lo consolide en zona de clasificación a semifinales.

Para el conjunto de Arroyo Dulce, el panorama es distinto. En la fecha anterior cayó 2 a 1 como visitante frente a Leandro N. Alem, se ubica tercero y necesita sumar para no perder terreno en la pelea por llegar a “semis”. La irregularidad ha sido una constante en su campaña, con solo dos victorias en nueve partidos.

En cancha de Racing, el líder de la Zona 1 con 14 puntos, recibirá a San José, colista de la Zona 2 con apenas 4 unidades. El conjunto “Bohemio” empató el martes pasado 1 a 1 frente a Juventud en el “Carlos Grondona”, en el duelo de punteros que dejó conforme a ambos equipos. El equipo del barrio Ameghino sigue siendo fuerte en casa y buscará este domingo confirmarlo. Por su parte, San José viene de caer 3 a 1 frente a Tráfico’s como local, un resultado que lo dejó en una situación delicada pensando en la permanencia.

En Manuel Ocampo, El Socorro (último en la Zona 1 con 6 puntos) será local ante Douglas Haig, que viene con el ánimo en alza tras su sólido triunfo por 2 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima en la fecha anterior. Con esa victoria, el “Rojinegro” alcanzó los 13 puntos y se posicionó cuarto en la Zona 2, por lo que todavía sueña con clasificar.

El Socorro, en cambio, se complicó tras la caída 3 a 1 frente a Argentino de Alfonzo. El equipo necesita imperiosamente una victoria, no solo para salir del fondo sino también para llegar mejor anímicamente al comienzo de las revanchas.

Y en su cancha, Gimnasia y Esgrima buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Douglas Haig, que le hizo perder terreno respecto al líder Racing. El “Lobo”, segundo en la Zona 1 con 12 unidades, quiere volver a sumar de a tres para no perder el tren de la punta. Enfrente estará Leandro N. Alem, que viene motivado tras su valioso triunfo como local ante Círculo (2 a 1).