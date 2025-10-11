Douglas perdió en Chivilcoy pero logró la clasificación

Douglas Haig hizo valer en Chivilcoy la diferencia que logró en el partido de ida y festejó la clasificación. LA OPINION - ARCHIVO

Con la premisa y el objetivo de preservar los dos goles de diferencia conseguidos en el partido de ida (4 a 2), Douglas Haig viajó este sábado a Chivilcoy con muchas expectativas de conseguir la clasificación a la próxima fase de la Reválida del Torneo Federal A y finalmente lo consiguió. El equipo que dirige Sebastián Cejas perdió 1 a 0 con un gol de Tomás Rodríguez a los 42 minutos del segundo tiempo y dio el primer paso en esta instancia que pone en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El equipo de Pergamino arrancó con todo. En apenas 3' generó dos chances claras para abrir el marcador. Un disparo de Gutiérrez que tapó Ratalin y un remate cruzado de Tus que se fue cerca. Con el paso de los minutos, el Rojinegro bajó la intensidad pero Independiente no le encontró la vuelta al partido. Eso favoreció al equipo de Pergamino que recién sufrió el primer sobresalto a los 22' cuando un cabezazo de Schlottahuer se fue cerca.

El partido decayó en su nivel pero a los 37' Douglas volvió a atacar con profundidad y dos veces estuvo de cara al primer gol. Primero un remate de Gutiérrez fue sacado por Ratalin y en el rebote se lo perdió Orlando. Un minuto más tarde otra vez Gutiérrez ganó por la izquierda, buscó el arco pero Ratalin volvió a evitar la caída de su arco. El primer tiempo se fue con el marcador en blanco y Douglas Haig controló bien a su rival.

En el inicio del complemento, el Fogonero volvió a salir con todo y a los 3' Ratalin le ahogó el grito de gol a Orlando y luego el número uno sacó dos pelotas complicadas a Baglivo y Tus. Sobre los 20 minutos la lluvia pasó a ser protagonista e Independiente intentó presionar y acorralar al equipo de Pergamino, que comenzó a tener también espacios para el contragolpe.

A los 22' Magnago apareció solo sobre la derecha y sacó un remate cruzado que se fue apenas desviado. A los 32', Gutiérrez salió en el contrataque, quedó mano a mano con Ratalin que una vez más salvó a su equipo. Hasta el final del partido Douglas dominó las acciones pero increíblemente a los 42' Independiente llegó al gol por intermedio de Rodríguez y le puso dramatismo al partido. Sin embargo, Douglas Haig pudo aguantar y logró el objetivo de sellar la clasificación, aunque sin dudas mereció mucho más, pero no tuvo la eficacia del primer partido. INDEPENDIENTE (Chivilcoy) 1 DOUGLAS HAIG 0 Estadio: Raúl Lungarzo. Arbitro: Enzo Silvestre. Independiente: Gabriel Ratalin; Thiago Más, Maximo Masino, Facundo Tumbesi, Alejandro Aquino, Alan Sosa, Ezequiel Bassi, Valentín Fernández, Tomás Rodríguez, Mariano Barbieri y Martín Schlotthauer. DT: Luciano Ávalos. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Gonzalo Baglivo; Joaquín Castellano, Elián Tus, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando. DT: Sebastián Cejas. Gol: ST 42' Rodríguez (I). Cambios: ST 11' Facundo Giaccone por Barbieri, Federico Verón por Fernández, Valentín Ciancio por Más (I). 23' Martin Gómez por Tus, Diego Ojeda por Magnago (D), Enzo Benitez por Tumbesi (I), 33'. Francisco González por Orlando y Lorenzo Muñoz por Gutiérrez (D). Amonestados: PT Más (I). ST Pezzi (D), Slchottahuer (I) y Aquino (I).

