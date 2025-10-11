En el Torneo Pre Federal, Somisa sigue imparable e invicto en su grupo tras ganar a Comunicaciones

Victoria de Somisa y sigue invicto en su grupo del Torneo Pre Federal Deportes Hoy

En una noche perfecta en el estadio “Socios Fundadores”, Somisa reafirmó su condición de candidato al título al derrotar de manera contundente a Comunicaciones de Pergamino por una nueva fecha del Torneo Pre Federal Bonaerense y recupera la punta del certamen, que había quedado momentáneamente en manos de Belgrano, quien quedó libre esta fecha.

El conjunto dirigido por Diego Alba mostró un nivel sobresaliente, imponiendo su juego desde el inicio y cerrando parciales de 26-22, 35-18, 29-20 y 26-13, que reflejan su dominio a lo largo del encuentro. Con esta victoria, el equipo del Barrio Somisa mantiene su invicto.

El goleo fue repartido entre varios protagonistas: González se destacó con 23 puntos, seguido por Brovarone (18), Roig (15), Vitangeli (13), Calcaterra (12) y Cognini (11). También aportaron Aquadro (9), Andollo (8), García (4) y Méndez (3), en una actuación colectiva de alto nivel. En la visita, los más destacados fueron Gobetti (17), Gandoy (12), Canosa (12) y Azcoitia (10).

El resto de la fecha y presentación de Regatas Con este resultado, Somisa no solo sigue invicto, sino que además se consolida como uno de los grandes protagonistas del torneo, mostrando solidez, intensidad y un ataque implacable.

La acción del Pre Federal continuará este sábado, cuando Costa Brava reciba a Regatas desde las 21:00, mientras que el domingo se jugarán dos partidos: el clásico de Villa Ramallo entre Defensores y Los Andes a las 20:00, y en el mismo horario, Riberas será local ante Independiente de Zárate.

