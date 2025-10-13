Douglas Haig ya tiene rival en la Tercera Etapa de la Reválida

Luego de la clasificación lograda el sábado pasado en Chivilcoy, Douglas Haig ya conoce a su próximo rival en la Reválida del Torneo Federal A: será Argentino de Monte Maíz, equipo que llega tras quedar eliminado en las semifinales por el primer ascenso frente a Ciudad de Bolívar (3 a 1 en el global).
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Luego de la clasificación lograda el sábado pasado en Chivilcoy, Douglas Haig ya conoce a su próximo rival en la Reválida del Torneo Federal A: será Argentino de Monte Maíz, equipo que llega tras quedar eliminado en las semifinales por el primer ascenso frente a Ciudad de Bolívar (3 a 1 en el global). Por Fernando Bongiovanni Nota completa en www.laopinionline.ar #douglashaig #deportes #pergamino"