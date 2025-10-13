Douglas Haig ya tiene rival en la Tercera Etapa de la Reválida

Douglas dio el primer paso en la Reválida y ahora se viene Argentino de Monte Maíz. @phdelficasierook

Luego de la clasificación lograda el sábado pasado en Chivilcoy, Douglas Haig ya conoce a su próximo rival en la Reválida del Torneo Federal A: será Argentino de Monte Maíz, equipo que llega tras quedar eliminado en las semifinales por el primer ascenso frente a Ciudad de Bolívar (3 a 1 en el global).

La confirmación del cruce llegó este lunes, luego del triunfo de Villa Mitre de Bahía Blanca por 2 a 1 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, resultado que terminó de acomodar el cuadro de la Tercera Etapa del reducido. Así, el Rojinegro enfrentará a un rival fuerte, que por su ubicación en la tabla general tendrá ventaja deportiva.

Ida en Pergamino, revancha en Monte Maíz El partido de ida se jugaría el domingo próximo (en horario a confirmar), en el Estadio Miguel Morales de Pergamino, mientras que la revancha se disputará el 2 de noviembre en Monte Maíz, ya que el domingo 26 no habrá actividad por la realización de las elecciones legislativas nacionales. En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles al cabo de los dos partidos, avanzará Argentino, por haber finalizado más alto en la tabla general.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Luego de la clasificación lograda el sábado pasado en Chivilcoy, Douglas Haig ya conoce a su próximo rival en la Reválida del Torneo Federal A: será Argentino de Monte Maíz, equipo que llega tras quedar eliminado en las semifinales por el primer ascenso frente a Ciudad de Bolívar (3 a 1 en el global). Por Fernando Bongiovanni Nota completa en www.laopinionline.ar #douglashaig #deportes #pergamino" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline) Clasificación merecida en Chivilcoy Douglas viene de sellar su pase a los octavos de final de la Reválida pese a caer 1 a 0 frente a Independiente de Chivilcoy en la revancha disputada el sábado. El equipo de Sebastián Cejas hizo valer el triunfo 4 a 2 en la ida, y cerró un global de 4 a 3 que le permitió avanzar en la lucha por el segundo ascenso.

A pesar de la derrota, Douglas Haig fue el claro dominador del encuentro, generando numerosas situaciones de gol y haciendo figura al arquero rival, Joaquín Ratalin, que salvó varias veces a su equipo. El gol del local, anotado por Tomás Rodríguez a los 42 minutos del segundo tiempo, solo sirvió para agregar dramatismo en el final. Aunque sin la contundencia de la ida, el Fogonero cumplió con el primer objetivo y ahora se prepara para un desafío mayor ante uno de los animadores del torneo. Llaves confirmadas - Tercera Etapa Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Argentino (Monte Maíz) vs. Douglas Haig (Pergamino)

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Kimberley (Mar del Plata)

Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Juventud Antoniana (Salta)

San Martín (Formosa) vs. Costa Brava (General Pico)

Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Sarmiento (La Banda) vs. Sportivo Atenas (Río Cuarto)

Compartí esta nota en redes sociales:





