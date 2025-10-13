lunes 13 de octubre de 2025
    • Douglas Haig ya tiene rival en la Tercera Etapa de la Reválida

    Este lunes se definió que el Rojinegro se medirá con Argentino de Monte Maíz. El partido de ida, en el Estadio Miguel Morales, se jugaría el próximo domingo.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    13 de octubre de 2025 - 15:14
    Douglas dio el primer paso en la Reválida y ahora se viene Argentino de Monte Maíz.

    Douglas dio el primer paso en la Reválida y ahora se viene Argentino de Monte Maíz.

    @phdelficasierook

    Luego de la clasificación lograda el sábado pasado en Chivilcoy, Douglas Haig ya conoce a su próximo rival en la Reválida del Torneo Federal A: será Argentino de Monte Maíz, equipo que llega tras quedar eliminado en las semifinales por el primer ascenso frente a Ciudad de Bolívar (3 a 1 en el global).

    Douglas Haig hizo valer en Chivilcoy la diferencia que logró en el partido de ida y festejó la clasificación.

    Douglas perdió en Chivilcoy pero logró la clasificación
    Douglas Haig cerró su preparación y está listo para ir por la clasificación en Chivilcoy.

    Con ventaja, Douglas Haig busca sellar la clasificación en Chivilcoy

    La confirmación del cruce llegó este lunes, luego del triunfo de Villa Mitre de Bahía Blanca por 2 a 1 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, resultado que terminó de acomodar el cuadro de la Tercera Etapa del reducido. Así, el Rojinegro enfrentará a un rival fuerte, que por su ubicación en la tabla general tendrá ventaja deportiva.

    Ida en Pergamino, revancha en Monte Maíz

    El partido de ida se jugaría el domingo próximo (en horario a confirmar), en el Estadio Miguel Morales de Pergamino, mientras que la revancha se disputará el 2 de noviembre en Monte Maíz, ya que el domingo 26 no habrá actividad por la realización de las elecciones legislativas nacionales. En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles al cabo de los dos partidos, avanzará Argentino, por haber finalizado más alto en la tabla general.

    Clasificación merecida en Chivilcoy

    Douglas viene de sellar su pase a los octavos de final de la Reválida pese a caer 1 a 0 frente a Independiente de Chivilcoy en la revancha disputada el sábado. El equipo de Sebastián Cejas hizo valer el triunfo 4 a 2 en la ida, y cerró un global de 4 a 3 que le permitió avanzar en la lucha por el segundo ascenso.

    A pesar de la derrota, Douglas Haig fue el claro dominador del encuentro, generando numerosas situaciones de gol y haciendo figura al arquero rival, Joaquín Ratalin, que salvó varias veces a su equipo. El gol del local, anotado por Tomás Rodríguez a los 42 minutos del segundo tiempo, solo sirvió para agregar dramatismo en el final. Aunque sin la contundencia de la ida, el Fogonero cumplió con el primer objetivo y ahora se prepara para un desafío mayor ante uno de los animadores del torneo.

    Llaves confirmadas - Tercera Etapa

    • Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn)
    • Argentino (Monte Maíz) vs. Douglas Haig (Pergamino)
    • Olimpo (Bahía Blanca) vs. Kimberley (Mar del Plata)
    • Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Juventud Antoniana (Salta)
    • San Martín (Formosa) vs. Costa Brava (General Pico)
    • Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces) vs. 9 de Julio (Rafaela)
    • Sarmiento (La Banda) vs. Sportivo Atenas (Río Cuarto)
