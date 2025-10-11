La Primera B define los finalistas del Clausura: Sports-Hernández y Provincial-Juventud Obrera

Este sábado, a las 15:30, se jugarán las semifinales del Torneo Clausura de la Primera B de la Liga de Fútbol de Pergamino . La instancia, que se disputa a partido único en la cancha del mejor ubicado en la Fase Regular, tendrá a los cuatro mejores equipos de la Fase Regular peleando por llegar a la final.

El primero de la tabla, Sports (16 puntos), será local frente a José Hernández , cuarto con 13 unidades. El Azul fue el único que ya tenía asegurado su lugar antes de la última jornada, mientras que José Hernández se metió en “semis” tras igualar 0 a 0 ante Provincial en la fecha pasada, resultado que le permitió mantener el cuarto puesto.

En la otra llave, Provincial , segundo con 15 puntos, recibirá a Juventud Obrera de Manuel Ocampo , que terminó tercero con 13. Los de Manuel Ocampo empataron 1 a 1 en su visita a Argentino de Rancagua y aseguraron su clasificación gracias a la igualdad entre Deportivo Acevedo y Progresista Guerrico (0 a 0) en el clásico de la ruta N° 188, que dejó afuera a ambos.

Cabe recordar que en caso de empate en los 90 minutos, las semifinales se definirán con remates desde el punto penal. El ganador del Clausura jugará por el primer ascenso ante Sirio Libanés, que se adjudicó el Torneo Apertura.

Primera A: comienza la última fecha de los interzonales

Por la Primera A, este sábado desde las 16:00 se pondrá en marcha la sexta y última fecha de la rueda de Interzonales, con el duelo entre Tráfico’s Old Boys y Argentino. El local, penúltimo en la Zona 1, viene de vencer 3 a 1 a San José como visitante, lo que le permitió salir del último lugar y ahora buscará seguir sumando para evitar el descenso.

Por su parte, Argentino, tercero en la Zona 2 con 15 puntos, se impuso 3 a 1 a El Socorro en la jornada anterior y se ilusiona con clasificar a las semifinales. Para eso, necesita sumar este sábado y tener una buena performance en la rueda de revanchas que arrancará el próximo fin de semana.

El domingo, cuatro de Primera A

El resto de la jornada de la máxima división se disputará mañana desde las 16:00, con partidos que también prometen: Círculo de Arroyo Dulce (3° en la Zona 1 con 9 puntos) será local ante Argentino de Alfonzo, segundo en la Zona 2 con 19 unidades e invicto. Los de Alfonzo vienen de vencer 3 a 1 a El Socorro y buscan seguir peleando arriba, mientras que Círculo cayó 2 a 1 ante Leandro N. Alem y necesita sumar.

Racing, líder de la Zona 1, recibirá a San José, último en la Zona 2. El conjunto “Bohemio” igualó 1 a 1 con Juventud el martes en el “Carlos Grondona” en el choque de punteros, mientras que San José viene de caer como local frente a Tráfico’s, por lo que buscará recuperarse para intentar salir del fondo.

En Manuel Ocampo, El Socorro será local frente a Douglas Haig, que viene en alza tras vencer 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima. El “Rojinegro” está cuartos en la Zona 2 y con chances de meterse en la pelea en la rueda de revanchas. El “Lobo”, segundo en la Zona 1, enfrentará en su cancha a Leandro N. Alem, que también llega motivado tras su triunfo ante Círculo de Arroyo Dulce. Ambos equipos buscarán cerrar esta rueda de la mejor forma antes de las revanchas.

Luego de esta fecha, se iniciará la rueda de revanchas y a su término los dos primeros de cada zona clasificarán a semifinales, mientras que el último de cada grupo perderá la categoría, sumando tensión a cada punto en juego.