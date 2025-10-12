Pergamino parte rumbo a Mar del Plata para disputar las finales de los Juegos Bonaerenses

Pergamino competirá en las finales en Mar del Plata con una delegación de 390 personas.

Mar del Plata se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del calendario deportivo y cultural de la provincia: las finales de los Juegos Bonaerenses 2025. Y Pergamino no quiere perderse la fiesta: con ilusión y responsabilidad, enviará a 390 representantes que competirán en 44 disciplinas deportivas y culturales entre mañana y el sábado próximo.

Este domingo, a las 23:00 , la delegación partirá desde la Terminal de Ómnibus hacia “La Feliz”. La comitiva está conformada por 253 jóvenes, 30 adultos mayores, 66 atletas de deporte adaptado y 30 representantes culturales, además del equipo técnico: profesores, coordinadores, médicos, enfermeros y otros acompañantes. El viaje marca el inicio de un desplazamiento logístico de gran envergadura que la Municipalidad de Pergamino ha preparado con antelación.

Organizar el traslado, estadía, alimentación, acreditaciones y distribución de competidores por distintas sedes -algunas fuera del núcleo urbano- exige planificación rigurosa. En el programa Fuera de Página del canal de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1), Andrés Buey , al frente del área de Deporte Adaptado, y Diego Sahud , director de Deportes, brindaron detalles:

“Estaremos en el Hotel 13 de Julio, un hotel con excelente prestación, no solo para el descanso sino también para la alimentación y nutrición de todos los chicos, adultos, acompañantes, choferes y demás, eso nos permite tener una mejor logística desde la base” , explicó Buey.

El hotel elegido ha sido el elegido por Pergamino en los últimos años debido a su infraestructura confiable, servicios adecuados para grupos numerosos y seguridad 24 horas. Además, como apuntó Buey, el hecho de que muchas disciplinas estén dispersas en distintas sedes -la boccia, por ejemplo, tendrá lugar en Chapadmalal y el fútbol en Club Provincial- exige una operación permanente de traslado interno entre sedes para deportistas, entrenadores y organización.

Sahud también subrayó la magnitud del operativo municipal: “La Municipalidad de Pergamino hace un gran esfuerzo para que la delegación tenga el lugar que merece. Llevamos médicos, enfermeros; hacemos hincapié en la convivencia, en la conducta de los chicos. El esfuerzo es muy grande, no solo económico, sino logístico”.

Desde su visión, cada detalle cuenta: “Nosotros decimos: llegamos sin lesiones, volvemos sin lesiones. Y si podemos conseguir logros deportivos, mejor todavía”.

Preparación y acompañamiento

El largo camino hasta llegar a Mar del Plata incluyó etapas locales, regionales e interregionales -en el caso de los deportes de equipo-. En particular, el deporte adaptado ha tenido un crecimiento sostenido en Pergamino y al respecto Buey comentó: “Todos los años estamos cubriendo muchas disciplinas en deporte adaptado. Este año tenemos incluso un representante en bádminton adaptado, atletas, nadadores que vienen formándose desde jóvenes. Muchos de ellos debutantes en un Bonaerense: es un proceso que entusiasma”.

Además, destacó la importancia del compromiso de las escuelas, los clubes y las instituciones locales para incentivar la inscripción y el interés de los estudiantes: “El compromiso de las instituciones educativas es fundamental. Que muchos chicos se acerquen a competir, a dar sus primeros pasos en atletismo, fútbol, básquet, eso construye una cultura deportiva que es el corazón de estos juegos”.

Para Sahud, la convivencia entre disciplinas, edades y ámbitos (deporte, cultura, adultos y adaptado) es uno de los grandes valores de los Juegos Bonaerenses: “La interrelación entre deportistas, adultos mayores, cultura; almuerzos, cenas, compartir un viajes, eso genera vínculos profundos que trascienden lo competitivo”.

Con 7.000 inscriptos para la Etapa Local, la responsabilidad para los organizadores es alta. Sahud relató cómo, al arrancar el viaje desde la Terminal, muchas familias se sienten tranquilas por los protocolos de seguridad, la delegación médica, la estructura de acompañamiento y el control sobre la convivencia.

Competencia y sentido social

Si bien la expectativa deportiva por lograr medallas está presente, para los responsables de la delegación de Pergamino el objetivo va más allá del resultado: se trata de ofrecer a los participantes una experiencia enriquecedora, inclusiva y transformadora.

Buey lo expresó con presencia humana: “Muchos chicos conocen el mar por primera vez, viven la experiencia de un hotel, se cruzan con pares de otras ciudades. Eso tiene un impacto social enorme”.

Y para Sahud, el mérito principal ya está dado en la participación: “Que todos vuelvan sanos y contentos ya es un éxito. Si se logran medallas, perfecto. Pero el valor de los Juegos Bonaerenses es que pueden transformar vidas, generar inclusión, cultivar el deporte, la cultura y el crecimiento de los jóvenes”.

Y como marca de orgullo, ambos coincidieron en que Pergamino históricamente se posiciona entre los mejores, aún frente a municipios con mayor población o presupuesto. La delegación viaja con la expectativa de dejar una huella, y con la convicción de que la logística, el acompañamiento y el espíritu colectivo pueden marcar la diferencia.

En síntesis, Pergamino inicia su viaje con paso firme hacia Mar del Plata, llevando no solo atletas y artistas, sino también historias, sueños y esperanzas de toda una comunidad. Si bien las competencias marcarán quién sube al podio, el verdadero triunfo ya se empieza a escribir en el trayecto: cuando 390 pergaminenses abandonan su ciudad con la mirada puesta en el esfuerzo compartido, la inclusión y la pasión por superarse.