Alexis Chávez séptimo en la final de los 400 metros en Nueva Delhi

En la madrugada de este lunes, el pergaminense Alexis Chávez finalizó séptimo en la final de los 400 metros T36 en el Campeonato Mundial de Para Atletismo que se disputa en Nueva Delhi, India, marcando el cierre de su participación internacional en esta distancia, que dejará de formar parte del programa paralímpico a partir de Los Angeles 2028.

Chávez, doble medallista paralímpico en París 2024, registró un tiempo de 57s. 08/100 , su mejor registro de la temporada, superando los 57s. 29/100 que le habían permitido clasificarse a la final al quedar tercero en su serie.

La prueba fue ganada por el australiano James Turner , dueño del récord mundial, con un tiempo de 52s. 18/100 , seguido por Kirill Glazyrin (APN, Atleta Paralímpico Neutral) con 52s. 25/100, y el neozelandés William Stedman , quien completó el podio con 53s. 05/100.

Esta competencia significó la última participación oficial de Alexis Chávez en los 400 metros, debido a que World Para Athletics eliminó esta prueba del programa de Los Ángeles 2028 para la categoría T36 .

El pergaminense se despide como dueño del récord continental (53s. 60/100), marca que le dio el bronce en los Juegos Paralímpicos París 2024. Además, en los 400 metros había logrado el tercer puesto en el Mundial París 2023, con un tiempo de 54s. 57/100, su mejor marca personal en aquel momento.

Ahora se vienen los 100 metros

Chávez, que tiene como entrenador a Andrés Buey, ahora se enfoca en los 100 metros T36, prueba en la que competirá el jueves a las 02:44 (hora argentina) en las series clasificatorias. La final será el viernes a las 02:26.

Con 23 años, Alexis continúa consolidándose como uno de los referentes del para atletismo argentino, combinando talento, disciplina y un fuerte compromiso con la superación personal. Esta participación en el Mundial vuelve a mostrar su vigencia y proyección internacional.