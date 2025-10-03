viernes 03 de octubre de 2025
    • Alexis Chávez cerró el Mundial con un cuarto puesto en los 100 metros

    El pergaminense igualó su mejor marca del año (12s. 05/100) y terminó a solo dos centésimas de la medalla de bronce en una final electrizante en Nueva Delhi.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    3 de octubre de 2025 - 10:06
    Alexis Chávez finalizó cuarto logrando otro gran resultado en una competencia internacional.

    Alexis Chávez finalizó cuarto logrando otro gran resultado en una competencia internacional.

    CAPTURA DE VIDEO

    En una final ajustadísima y de alto nivel, Alexis Chávez rozó una vez más la gloria internacional al finalizar cuarto en la final de los 100 metros T36 del Campeonato Mundial de Para Atletismo, que se disputa en Nueva Delhi, India.

    El velocista pergaminense de 23 años, medallista de plata en 100 metros y bronce en 400 metros en los últimos Juegos Paralímpicos de París 2024, volvió a demostrar su vigencia y nivel de elite, quedando a apenas dos centésimas de subirse al podio. En la madrugada de este viernes, igualó su mejor marca de la temporada: 12s. 05/100, en una de las finales más cerradas y competitivas de este Mundial.

    Captura final 100

    Una final vibrante y milimétrica

    La carrera reunió a los ocho velocistas más rápidos del mundo en la categoría T36. Desde la partida, Chávez salió con determinación, manteniéndose en la lucha por el podio hasta los últimos metros. La medalla de bronce quedó en manos del chino Yifei Yang, quien paró el cronómetro en 12s. 03/100, superando al argentino por tan solo dos centésimas. La de oro fue para el ruso Kirill Glazyrin (compitiendo como Atleta Paralímpico Neutral - APN), con un tiempo de 11s. 73/100, a una centésima del récord mundial del australiano James Turner, que finalizó séptimo en esta ocasión con 12s. 21/100. La medalla de plata fue para el también chino Peicheng Deng, con 11s. 77/100.

    El último lugar del podio se decidió por un margen ínfimo, y Chávez quedó al borde de repetir el logro conseguido en el Mundial de París 2023, donde había logrado el tercer puesto en esta misma prueba.

    Detrás de Alexis, completaron la final el argelino Didane Mokhtar (quinto, con 12s. 09/100), el ruso Evgeny Torsunov (APN) (sexto, 12s. 13/100), el ya mencionado Turner y el japonés Takeru Matsumoto (octavo, 12s. 37/100).

    Placa resultados Alexis

    Cierre de Mundial y proyección

    La participación de Alexis Chávez en este Mundial 2025 concluye con este gran resultado en los 100 metros, que se suma al séptimo puesto logrado en la final de los 400 metros T36, prueba en la que también logró su mejor tiempo del año: 57s. 08/100.

    Esa carrera, disputada el lunes, marcó un momento especial en la carrera del pergaminense, ya que fue su última participación oficial -al menos en competencias de elite- en la distancia de 400 metros, que dejará de formar parte del programa paralímpico de cara a Los Ángeles 2028, según lo determinado por World Para Athletics. En 400 metros, Chávez se despide con un palmarés notable: fue bronce paralímpico en París 2024, bronce mundial en París 2023 y es dueño del récord continental, con una marca de 53s. 60/100.

    A sus 23 años, Alexis Chávez, que tiene como entrenador a Andrés Buey, continúa escribiendo páginas importantes en la historia del para atletismo argentino. Combina talento natural con una ética de trabajo admirable y un fuerte compromiso con la superación personal. Desde su irrupción internacional, su progresión ha sido constante. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 (disputados en 2021 por la pandemia) ya había sido medallista -tercero en 100 metros-, pero fue en el ciclo rumbo a París 2024 donde logró su madurez deportiva: doble medallista paralímpico y figura central del seleccionado argentino de para atletismo.

    En Nueva Delhi volvió a ratificar su competitividad internacional, mostrando una vez más que puede pelear mano a mano con los mejores del mundo en los 100 metros, una de las pruebas más explosivas y exigentes del para atletismo.

