lunes 29 de diciembre de 2025
    • El ajedrez del Club Social Pergamino cerró el 2025 con récord de torneos y proyección regional

    Con 20 torneos, un IRT de jerarquía y una destacada convocatoria de jugadores de toda la región se cerró un año que fortaleció el nivel competitivo local.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    29 de diciembre de 2025 - 14:21
    Maximiliano Santini y Franco D’Eletto, campeones del Prix Blitz y de Partidas Rápidas.

    Maximiliano Santini y Franco D’Eletto, campeones del Prix Blitz y de Partidas Rápidas.

    CLUB SOCIAL PERGAMINO

    El ajedrez del Club Social Pergamino despidió el 2025 con un balance altamente positivo, consolidándose como uno de los principales motores del desarrollo ajedrecístico en la región. Con una intensa agenda competitiva y una creciente convocatoria, la institución cerró una temporada que quedará marcada como histórica.

    Durante 2025 se organizaron 20 torneos oficiales, que permitieron elevar de manera significativa el nivel de juego y la participación regional. “Fue un año récord para el ajedrez local”, destacaron desde la comisión directiva, subrayando el rol del club como verdadero polo de actividad.

    Un Circuito de alta competencia

    El calendario se caracterizó por un equilibrio entre distintas modalidades. Se disputó un torneo IRT de ritmo clásico (60+30), considerado uno de los más importantes realizados en la región en los últimos años, con jerarquía y rating internacional. A ello se sumaron 10 torneos Blitz (3+2), orientados a la agilidad y la toma rápida de decisiones, y 9 torneos Rápidos (12+3), un formato intermedio que combina velocidad y precisión.

    Todos los certámenes integraron un Prix anual, que además de premios individuales ofreció un incentivo especial: la inscripción para el IRT 2026 como premio final del circuito, promoviendo la participación sostenida a lo largo de toda la temporada.

    Otro de los puntos destacados fue la convocatoria regional, con alrededor de 50 jugadores estables provenientes no solo de Pergamino, sino también de siete localidades vecinas. Esta diversidad de participantes aportó competitividad y jerarquía a cada evento, fortaleciendo el nivel general.

    En el cierre del año, el Club Social Pergamino reconoció a los ganadores del Prix anual: Maximiliano Santini, campeón del Prix Blitz, y Franco D’Eletto, vencedor del Prix de Partidas Rápidas.

    Desde la institución agradecieron “el compromiso y entusiasmo de todos los jugadores” y adelantaron que ya se trabaja en un calendario aún más ambicioso para 2026, con el objetivo de seguir posicionando al ajedrez pergaminense en un lugar destacado dentro del ámbito regional.

