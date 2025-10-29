El Circuito Juvenil de Ajedrez de Pergamino disputó la cuarta etapa

La premiación de la categoría Sub 10 en la cuarta etapa realizada en la Agrotécnica.

El pasado sábado se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Agrotécnica la cuarta etapa del Circuito Juvenil de Ajedrez de Pergamino , bajo la organización conjunta de la institución anfitriona y la Unión Pergaminense de Ajedrez (UPAAC).

La competencia, que se lleva adelante por tercer año consecutivo en la Agrotécnica, continúa consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y formación para los jóvenes ajedrecistas de la ciudad. En esta ocasión, hubo tres categorías: Sub 10, Sub 14 y Sub 18.

Al finalizar el torneo, se entregaron medallas a los primeros clasificados de cada división y diplomas de participación para todos los competidores, destacando el esfuerzo, la dedicación y el espíritu deportivo de cada uno.

1º Nicolás Ozafrán – 3,5 pts.

2º Carlos Cabral – 3,5 pts.

3º Alma Moreira – 2 pts.

4º Facundo Medina – 2 pts.

Categoría Sub 14

1º Santiago Ozafrán – 4,5 pts.

2º Enzo Serafini – 4 pts.

3º Julián Broemser – 3 pts.

4º Jeremías Terraneo – 3 pts.

5º Máximo Arguilez – 3 pts.

6º Vicente Medina – 3 pts.

Sub 14

Categoría Sub 18

1º Matías Brito – 5 pts.

2º Ciro Fernández – 4 pts.

3º Diego Fernández – 3 pts.

4º Dante Silva – 3 pts.

Sub 18

El noviembre, la última

Desde la UPAAC se expresó un especial agradecimiento a la Escuela Agrotécnica y a su profesor Claudio Escalante por el constante apoyo al desarrollo del ajedrez en Pergamino y por abrir las puertas de la institución para seguir impulsando este deporte educativo.

La quinta y última etapa del circuito se llevará a cabo en noviembre, en el SUM del Parque Municipal, donde se realizará el cierre del Circuito Juvenil 2025 y la premiación final del año.