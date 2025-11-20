jueves 20 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

    Desde el Ejecutivo municipal de Pergamino brindaron detalles sobre paritarias y el acuerdo salarial que se cerró con los representantes gremiales.

    20 de noviembre de 2025 - 15:55
    Hubo acuerdo en las paritarias del Municipio de Pergamino.

    En el salón oval del Palacio Municipal se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa Paritaria 2025, con la participación del secretario de Gobierno, Karim Dib; y el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall´Occhio; en esta oportunidad estuvieron presentes los delegados sindicales Matías Artero y Adalberto Enríquez, por Soem; Silvia Tiófalo y Walter Aires por ATE Pergamino, Gonzalo Ardiles, de Upcn; y Roberto Berón por Sosba. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la actualización salarial y en la revisión de las condiciones laborales del personal municipal de cara al próximo año.

    Lee además
    la provincia convoco a paritarias a los estatales bonaerense para discutir un nuevo aumento

    La Provincia convocó a paritarias a los estatales bonaerense para discutir un nuevo aumento
    como sera la recoleccion de residuos durante este fin de semana

    Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

    Luego de un intercambio detallado sobre la situación económica y la necesidad de resguardar el salario frente a la suba de precios, el Ejecutivo presentó una propuesta de incremento que incluye un aumento del 2,1% en noviembre y del 4% en diciembre, aplicados sobre los básicos de octubre y noviembre. La oferta fue analizada por los gremios y finalmente aceptada por todos los representantes, lo que permitió consolidar un acuerdo que brinda previsibilidad para el cierre del año.

    Paritarias, salario y bono especial

    Durante la reunión, el secretario de Gobierno destacó el compromiso y la dedicación del personal municipal en cada una de sus funciones, y anunció que, como reconocimiento al esfuerzo sostenido, el Ejecutivo otorgará una gratificación extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, que se abonará por única vez junto con el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025.

    Esta gratificación contempla diferentes montos según las categorías del escalafón municipal y de Obras Sanitarias, alcanzando a la totalidad de los trabajadores comprendidos en dichas estructuras.

    Municipalidad de Pergamino

    La propuesta contempla para las categorías más bajas del escalafón municipal y de Obras Sanitarias un monto de 130.000 pesos, mientras que para los rangos medios se definió una gratificación de 100.000 pesos. En tanto, las categorías superiores percibirán un reconocimiento extraordinario de 80.000 pesos. Este esquema busca acompañar el esfuerzo de los empleados y contribuir al refuerzo salarial en un contexto que continúa siendo desafiante.

    Finalmente, las partes acordaron volver a reunirse en enero de 2026 con el fin de monitorear los índices inflacionarios que el Indec de a conocer hasta ese momento y evaluar, en función de esos datos, la necesidad de realizar nuevas actualizaciones salariales que permitan sostener el poder adquisitivo a lo largo del año próximo.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Provincia convocó a paritarias a los estatales bonaerense para discutir un nuevo aumento

    Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

    Cora Tulliani regresa a los escenarios locales tras su estadía en Suecia

    Vagones ferroviarios: cuatro menores provocaron daños y fueron interceptados por Patrulla Urbana

    Pergamino espera lluvia inminente: llega el frente de tormenta anunciado por el Servicio Meteorológico

    Pergamino Básquet juega en casa frente a Deportivo Norte

    La mamá de Catalina Maglio reclamó justicia y apuntó a los responsables de la explosión en Rancagua

    Profundo pesar en el golf de Pergamino por la muerte del aficionado Lee Hoo Am, histórico socio del Club Sirio

    Fin de ciclo: Alfonso Domenech no seguirá en el SAP Team en el TC

    Pergamino recibe una nueva edición de la Superliga Federal Senior

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones persistirán durante toda la tarde de este jueves.

    Pergamino espera lluvia inminente: llega el frente de tormenta anunciado por el Servicio Meteorológico

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria
    Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

    Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

    Cora Tulliani vuelve a cantar en Florentino Teatro Bar este viernes.
    Cultura y espectáculos

    Cora Tulliani regresa a los escenarios locales tras su estadía en Suecia

    Más allá del resultado militar, aquella gesta marcó la determinación de defender la autonomía nacional.

    Día de la Soberanía Nacional: una fecha para reafirmar identidad, memoria y presente

    Vagones ferroviarios: cuatro menores provocaron daños y fueron interceptados por Patrulla Urbana

    Vagones ferroviarios: cuatro menores provocaron daños y fueron interceptados por Patrulla Urbana