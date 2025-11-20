Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

En el salón oval del Palacio Municipal se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa Paritaria 2025, con la participación del secretario de Gobierno, Karim Dib; y el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall´Occhio; en esta oportunidad estuvieron presentes los delegados sindicales Matías Artero y Adalberto Enríquez, por Soem; Silvia Tiófalo y Walter Aires por ATE Pergamino, Gonzalo Ardiles, de Upcn; y Roberto Berón por Sosba. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la actualización salarial y en la revisión de las condiciones laborales del personal municipal de cara al próximo año.

Luego de un intercambio detallado sobre la situación económica y la necesidad de resguardar el salario frente a la suba de precios, el Ejecutivo presentó una propuesta de incremento que incluye un aumento del 2,1% en noviembre y del 4% en diciembre, aplicados sobre los básicos de octubre y noviembre. La oferta fue analizada por los gremios y finalmente aceptada por todos los representantes, lo que permitió consolidar un acuerdo que brinda previsibilidad para el cierre del año.

Paritarias, salario y bono especial Durante la reunión, el secretario de Gobierno destacó el compromiso y la dedicación del personal municipal en cada una de sus funciones, y anunció que, como reconocimiento al esfuerzo sostenido, el Ejecutivo otorgará una gratificación extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, que se abonará por única vez junto con el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025.

Esta gratificación contempla diferentes montos según las categorías del escalafón municipal y de Obras Sanitarias, alcanzando a la totalidad de los trabajadores comprendidos en dichas estructuras.

Municipalidad de Pergamino La propuesta contempla para las categorías más bajas del escalafón municipal y de Obras Sanitarias un monto de 130.000 pesos, mientras que para los rangos medios se definió una gratificación de 100.000 pesos. En tanto, las categorías superiores percibirán un reconocimiento extraordinario de 80.000 pesos. Este esquema busca acompañar el esfuerzo de los empleados y contribuir al refuerzo salarial en un contexto que continúa siendo desafiante. Finalmente, las partes acordaron volver a reunirse en enero de 2026 con el fin de monitorear los índices inflacionarios que el Indec de a conocer hasta ese momento y evaluar, en función de esos datos, la necesidad de realizar nuevas actualizaciones salariales que permitan sostener el poder adquisitivo a lo largo del año próximo.

