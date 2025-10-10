AFA lanza una megarregional en su cuna histórica y reafirma su estrategia de autofinanciamiento

La presentación se hizo el jueves en el predio de AFA Pergamino, en el marco de una cena.

Darío Marinozzi dialogó con LA OPINION para contar las novedades de AFA con más beneficios para sus asociados.

La cooperativa Agricultores Federados Argentinos ( AFA ) ha dado un "puntapié inicial" a una importante reestructuración operativa con la inauguración de una nueva regional en Pergamino , considerada el lugar fundacional de la entidad. En un evento que congregó a asociados y dirigentes, el presidente de AFA, Darío Marinozzi, detalló la estrategia de modernización, la cual busca optimizar recursos, potenciar el crecimiento y consolidar la histórica solvencia de la cooperativa.

Darío Marinozzi destacó que la cooperativa ha estado desarrollando un plan de modernización de su estructura que comenzó hace algunos años. La nueva iniciativa presentada en Pergamino integra logística y comercialmente a tres centros primarios clave del Norte de la provincia de Buenos Aires (NBA): Pergamino, Arrecifes y Rojas.

Marinozzi, que estuvo acompañado, entre otras autoridades por los presidentes de los tres centros primarios referidos (Alejandro Repetto de Pergamino, Claudio Mahfud de Rojas y Roberto Chiarcossi), explicó que, debido al tamaño y la dimensión de estos centros y sus subcentros y oficinas comerciales asociadas, esta nueva unidad geográfica se convertirá en una de las regionales más grandes de la cooperativa. El objetivo de la integración es claro: abarcar la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, lo cual es un objetivo muy definido de crecimiento y expansión para AFA.

Esta elección de sede tiene un peso histórico significativo, ya que la cooperativa nació hace 93 años en Acevedo, dentro del partido de Pergamino, siendo este lugar la "base fundamental y la piedra de la formación" de AFA.

Más beneficios y optimización logística para el asociado

El beneficio principal de esta integración recaerá directamente en el asociado. Se trata de optimizar los recursos, la logística y las inversiones.

Marinozzi detalló cómo la integración regional elimina barreras operativas: “Anteriormente, un asociado de un centro primario como Rojas que tenía un campo a mitad de camino, estaba obligado a depositar su cereal en Rojas antes de enviarlo al puerto de Rosario. Con la nueva integración, ese asociado puede depositar su producción en Pergamino, Acevedo o Rojas indistintamente”, dijo a modo de ejemplo.

Esta complementación estructural y administrativa permitirá a AFA abastecer y llegar de mejor manera con el suministro de fertilizantes e insumos. "El asociado va a tener muchos beneficios donde le va a repercutir económicamente esos beneficios," afirmó Marinozzi. A nivel dirigencial, no habrá diferencias, ya que cada centro mantendrá su propio consejo asesor.

Solvencia propia: El sello de AFA

Uno de los pilares estratégicos de AFA que destacó Marinozzi es la decisión de la cooperativa de ser autofinanciada, sin dependencia del financiamiento externo.

Esta política de autonomía financiera fue resultado de una reestructuración profunda que AFA inició desde 2015, marcando un "momento bisagra" en 2017 cuando se decidió la integración de la mesa comercial y financiera desde la administración central.

Marinozzi subrayó que esta solvencia permite a la cooperativa ser "dueña de su propio negocio". Como prueba de esta fortaleza económica, mencionó que hace dos años, durante una sequía muy severa, AFA pudo refinanciar a los productores más de 250 millones de dólares con capital propio.

"Cuando uno empieza a hacer las cosas bien, cuando hay buena visión en lo comercial, en lo financiero... empezás a hacer, digamos, una solvencia que nos permitió ya desde hace cuatro o cinco años que AFA se viene autofinanciando," explicó Marinozzi. Aunque la cooperativa mantiene carpeta abierta en todos los bancos, hoy no depende de financiamiento externo, lo cual brinda tranquilidad en un país como Argentina, al que describió, por sus picos altos y bajos como "un electrocardiograma".

Visión de futuro y arraigo

A futuro, AFA tiene como objetivo un desarrollo y crecimiento mucho mayor. El foco está puesto en los proyectos de valor agregado, buscando la integración de los propios asociados, dándoles la posibilidad de aportar y ser capitalistas en los proyectos que la cooperativa impulse.

Marinozzi enfatizó el valor del arraigo. AFA busca generar valor agregado en las zonas donde opera, propiciando que los pueblos se desarrollen y que sus empleados gocen de una buena calidad de vida.

Finalmente, AFA sigue trabajando en la seducción y motivación de las nuevas generaciones de productores. El éxito de esta política se refleja en los Congresos 4.0 de AFA, que ya lleva cuatro ediciones. El último congreso, celebrado en agosto, reunió a más de 1,000 jóvenes que acudieron a compartir, debatir y entender que "la cooperativa es parte de uno mismo, de la familia, una extensión de la chacra”.