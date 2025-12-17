Zárate: Vecinos comerciantes buscan salvar y refundar el histórico Centro de Comercio

Las instituciones locales sin fines de lucro fueron utilizadas, por lo menos desde la vuelta de la Democracia, como “trampolines políticos” para aspirar a un cargo público. La Voz

El Centro de Comercio de Zárate atraviesa una profunda crisis institucional, administrativa y financiera. Sin autoridades ni reconocimiento legal vigente, un grupo de socios decidió organizarse para regularizar la documentación pendiente, recuperar la personería jurídica y sentar las bases para la refundación de esta histórica entidad local.

Crisis institucional y ausencia de autoridades Desde hace varios años, la entidad se encuentra sin conducción formal y con la personería jurídica en riesgo. Los balances, actas y libros contables no fueron presentados desde 2009, situación que genera serios problemas administrativos y financieros para la cámara.

Plan de regularización y normalización legal Un grupo de vecinos comerciantes comenzó a trabajar desde principios del año pasado para poner en orden toda la documentación requerida. El objetivo es cumplir con la normativa de la provincia de Buenos Aires y recuperar la solvencia legal del Centro de Comercio.

Apoyo de la Federación Económica y refundación En una conferencia de prensa, los socios Martín Goycochea y Marcela Budano anunciaron el respaldo de la Federación Económica bonaerense para profundizar la refundación del Centro. Se espera recuperar la personería jurídica en 2026 y avanzar hacia la normalización institucional definitiva.

Compartí esta nota en redes sociales:





