martes 25 de noviembre de 2025
    • Zárate: Multitudinario Festival de Food Truck reunió a miles de zarateños el fin de semana largo

    La Cooperativa Eléctrica de Zárate celebró su 90º aniversario con un festival de tres días que combinó gastronomía, arte y entretenimiento para toda la familia.

    25 de noviembre de 2025 - 13:23
    Multitudinario festival de food truck de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ)

    Multitudinario festival de food truck de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ)

    La Voz

    Durante el fin de semana largo, el Almacén Cultural de Zárate se transformó en epicentro de la gastronomía y el arte con el Festival de Food Truck organizado por la CEZ. Miles de visitantes disfrutaron de una experiencia única que incluyó sabores locales, actividades para niños y artistas que dieron vida a cada rincón del evento.

    Los combustibles y lubricantes YPF que usamos durante la producción de nuestros vehículos en Zárate se exportan a 22 países de América Latina, lo que muestra el potencial de nuestra industria y de esta asociación", destacó Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

Zárate: Toyota renuevan su alianza estratégica para profundizar proyectos en Vaca Muerta

    Zárate: Toyota renuevan su alianza estratégica para profundizar proyectos en Vaca Muerta
    Además introdujeron el procedimiento que implementarán durante los próximos años por el pago por derecho a tránsito sin barreras -free flow-, el corrimiento de la Estación de Peaje Zárate y los beneficios que aplicarán para los residentes de parte del distrito.

El Gobierno adjudicó la concesión del corredor Zárate–Brazo Largo y confirma cambios en peajes

    El Gobierno adjudicó la concesión del corredor Zárate–Brazo Largo y confirma cambios en peajes

    Gastronomía variada y espacio para todos los gustos

    El festival contó con decenas de food trucks que ofrecieron desde comidas típicas hasta propuestas innovadoras, consolidando la diversidad gastronómica local. Destacó el “sector asado”, un espacio exclusivo para los amantes de la carne, donde los visitantes pudieron disfrutar de cortes preparados al momento por emprendedores de la región.

    Arte y entretenimiento en un mismo lugar

    Además de la gastronomía, el festival incluyó shows en vivo, tatuadores y artistas plásticos que decoraron el predio con su talento. Los niños y niñas tuvieron su propio rincón en el patio del Almacén Cultural, con juegos y actividades pensadas especialmente para ellos, convirtiendo el evento en una experiencia integral para toda la familia.

    Impulso a emprendedores y artistas locales

    El encuentro también sirvió como plataforma para emprendedores y artistas de Zárate y la región, quienes pudieron presentar sus productos y obras a un público amplio. La CEZ, en el marco de su 90º aniversario, reafirmó su compromiso con la comunidad, promoviendo la cultura, la gastronomía y la economía local a través de iniciativas inclusivas y participativas.

    Cierre:

    El Festival de Food Truck de la CEZ se consolidó nuevamente como un evento emblemático de Zárate, donde la buena comida, el arte y la diversión se unieron para ofrecer un espectáculo que seguirá creciendo en los próximos años.

