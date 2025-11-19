miércoles 19 de noviembre de 2025
    • Antología 2025 de la Maratón Epistolar: una autora de Zárate entre las premiadas en Mar del Plata

    La escritora de Zárate, Luciana Fernández Blanco, fue distinguida con dos textos en la Maratón Epistolar 2025, cuya antología se presentó en Mar del Plata.

    19 de noviembre de 2025 - 12:06
    El certamen, que distinguió dos textos de la escritora zarateña Luciana Fernández Blanco, tuvo su cierre días atrás en la ciudad de Mar del Plata, donde se realizó la presentación del nuevo libro que reúne las cartas seleccionadas entre las ganadoras y finalistas.

    Enlace Crítico

    La Maratón Epistolar 2025 tuvo su cierre en Mar del Plata con la presentación oficial de la nueva antología que reúne las cartas ganadoras y finalistas. Entre ellas sobresale el trabajo de la escritora de Zárate, Luciana Fernández Blanco, que recibió premios y fue reconocida en esta edición por dos de sus textos.

    Presentación de la antología en Mar del Plata

    El certamen, que alcanzó una convocatoria récord con 5.327 cartas enviadas, celebró el lanzamiento del libro días atrás. La publicación incluye cuarenta y dos textos ganadores y cincuenta y ocho finalistas, entre los cuales figuran dos cartas de Fernández Blanco, docente y autora de Zárate.

    Dos reconocimientos para la autora zarateña

    La escritora ya había sido distinguida en 2024 con cuatro textos premiados y volvió a destacarse en esta nueva edición que convocó a participantes de todo el país y de países limítrofes. Fernández Blanco valoró el trabajo de las organizadoras, Soledad Vignolo y Agustina Caride, y la dinámica del concurso, que combina envíos digitales y postales.

    Un certamen que crece y suma referentes literarios

    Respecto al proceso de selección, la autora subrayó la labor de un prejurado integrado por reconocidas mediadoras de lectura como Cecilia Bona, Victoria Badino y Gisela Paggi. En consignas específicas también participaron los escritores Mariano Quirós, Luis Mey e Inés Garland, lo que aportó diversidad de miradas y fortaleció la propuesta.

