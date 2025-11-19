Zárate se prepara para el Food Truck Festival con tres días de música y gastronomía

La ciudad de Zárate vivirá uno de los eventos más esperados del año con la nueva edición del Food Truck Festival Zárate 2025, que en esta ocasión celebra el 90º Aniversario de la Cooperativa de Electricidad de Zárate. Google-ilustrativa

La ciudad de Zárate se alista para disfrutar de una nueva edición del Food Truck Festival, que este año acompañará el 90º aniversario de la Cooperativa de Electricidad. Durante el 22, 23 y 24 de noviembre, el Almacén Cultural Cooperativo será escenario de música en vivo, gastronomía y propuestas para toda la familia.

Shows y actividades para celebrar el aniversario de la CEZ El Food Truck Festival llega con una programación especial en honor al 90º Aniversario de la Cooperativa de Electricidad de Zárate. En esta edición, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una destacada oferta de comidas al paso y espectáculos en un escenario pensado para artistas locales y bandas tributo. La organización agradeció el acompañamiento del Municipio de Zárate en la realización del evento.

Cronograma completo de espectáculos: 22, 23 y 24 de noviembre El festival se desarrollará durante tres noches consecutivas en La Esquina de la Felicidad, ubicada en el tradicional Almacén Cultural Cooperativo.

Sábado 22:

– 20:30 | Las Horas Muertas – 22:00 | Cumbia Mama – 23:30 | Lopeloba Cierre con DJ Sergio Colman. Domingo 23: – 20:00 | Itinerantes – 21:00 | Tributo a Viejas Locas–Intoxicados – 23:00 | Santi Cairo Cierre con DJ Javier Benzo. Lunes 24: – 20:30 | Los Galancitos – 22:00 | Small Axe (Tributo a Bob Marley) Un evento abierto para toda la comunidad El acceso será libre y gratuito, convirtiendo al festival en una propuesta ideal para compartir en familia o con amigos. Con música en vivo, una variada oferta gastronómica y un ambiente festivo, la esquina de Vélez Sarsfield y 9 de Julio se transformará en un punto de encuentro para despedir el año con cultura, sabor y comunidad.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Zárate

Música

Gastronomía