Bayer Zárate capacitó a futuros bomberos en el 17° Encuentro de Cadetes de la Zona Norte

Bayer Zárate entrenó a futuros bomberos en el 17° Encuentro de Cadetes de la Zona Norte de Buenos Aires

En un nuevo gesto de compromiso con la comunidad, Bayer Zárate volvió a convertirse en sede del 17° Encuentro de Cadetes de la Zona Norte de Buenos Aires. Durante una jornada completa, jóvenes de distintos cuarteles participaron en entrenamientos especializados que reforzaron su preparación para actuar ante situaciones reales de emergencia.

Desde 2009, Bayer abre las puertas de su planta en la Ruta 6 para ofrecer un espacio de formación único, donde los futuros bomberos pueden capacitarse con estándares de seguridad industrial de nivel internacional. En 17 ediciones consecutivas, más de 3.000 cadetes participaron del programa, combinando técnica, trabajo en equipo y compromiso social.

La jornada comenzó a las 7:30 con el recibimiento de los cuarteles y una charla de apertura. Luego, los participantes realizaron un módulo teórico sobre HAZMAT y manejo de emergencias con productos químicos, incorporado por primera vez a pedido de los propios cuarteles. Más tarde, los cadetes se distribuyeron en estaciones prácticas que simularon incendios industriales, espacios confinados, prevención en salud mental, y maniobras de RCP y DEA.

“Es un honor ser parte de la capacitación de estos jóvenes con verdadera vocación”, expresó Carolina Brondi, líder de Seguridad de Bayer Zárate. También destacó el trabajo de los más de 70 brigadistas que hicieron posible el encuentro anual.

Simuladores y prácticas en un campo modelo

El campo de entrenamiento de Bayer Zárate cuenta con seis simuladores de fuego y un espacio confinado que recrean situaciones reales de emergencia. Los jóvenes enfrentan calor, humo y visibilidad reducida, lo que exige control emocional, precisión técnica y coordinación. La actividad fue valorada tanto por instructores como por los cadetes que vivieron la experiencia.

“La atención es excelente y las prácticas aportan muchísima información”, expresó Celene Solís, cadete del Cuartel de Maschwitz. Por su parte, Diego Pérez, director del Cuartel de Zárate, resaltó el intercambio de técnicas entre grupos de toda la región.

Compromiso comunitario y formación continua

El encuentro forma parte del programa de vinculación comunitaria de Bayer, que impulsa acciones educativas y de desarrollo sostenible. Para los cuarteles, la capacitación es clave en la preparación de jóvenes que pronto estarán al servicio de la comunidad.

“Es fundamental tener este acercamiento con entrenamientos tan rigurosos”, afirmó Carlos Gómez, subdirector del Cuartel de Campana. La jornada cerró con un almuerzo compartido donde se renovó el compromiso de seguir fortaleciendo la formación de quienes eligen dedicar su vocación al servicio público.