Adriana, la docente de Zárate que volvió a nacer tras una cirugía cardíaca

La historia de Adriana, la docente zarateña que trabaja triple turno y volvió a nacer tras una compleja cirugía cardíaca LaNoticia1

Adriana Mariel Forqueda, docente de Villa Carmencita, Zárate, vivió una experiencia que cambió su vida. Tras un control de rutina, descubrió una grave falla cardíaca que derivó en un bypass coronario en el Hospital Privado SADIV de San Pedro. Con humor y determinación, volvió a casa y a su pasión por enseñar.

La detección temprana que salvó su vida Todo comenzó con un chequeo de rutina. Su electrocardiograma reveló problemas que se confirmaron en estudios posteriores. Hipertensión y diabetes complicaban el cuadro. En SADIV, los médicos determinaron que sus arterias eran demasiado finas para stents, indicando la necesidad de un bypass coronario.

La cirugía y recuperación de Adriana El 29 de octubre, Adriana fue operada por el cirujano Santiago Florit. La intervención requirió incisiones en el pecho y extracción de una vena del brazo. Tras una semana en el hospital, recibió el alta y ahora sigue recuperándose, evitando esfuerzos y recibiendo apoyo de sus hijos y familiares.

Entre aulas y corazones: su legado en la educación Adriana dedicó toda su vida a la docencia en escuelas rurales, técnicas y de adultos. Su vocación y dedicación impactaron a cientos de alumnos, muchos de los cuales aún recuerdan su guía. Hoy, además de enseñar, deja una lección sobre la importancia de cuidar la salud y el corazón.

