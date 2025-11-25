Zárate: Patinadoras de Carlos Pellegrini brillan en el Nacional Open de Clubes 2025

Las patinadoras del Club Carlos Pellegrini de Zárate protagonizaron un fin de semana inolvidable en el Torneo Nacional Open de Clubes 2025, realizado en Río Segundo, Córdoba. Con gran disciplina y talento, las atletas lograron posicionarse entre las mejores del país, sumando medallas y reconocimiento para su ciudad y su institución.
Excelencia en la pista: medallas y logros destacados
Julieta Bergara Cejas y Alma Castiglioni se llevaron el primer puesto, mientras que María Paz Tesoro Stivanello, Merlina Álvarez y Brianna Porta alcanzaron el segundo lugar. Otros destacados fueron Josefina Etcheberry (3°), Malena Maciel (4°), Bianca Pérez (5°), Bianca Monge (6°), Nicole Pesalache (7°) y Felícitas Etcheberry (11°).
Entrenamiento y acompañamiento profesional
Bajo la dirección de Antonella Lucero y con el apoyo del patinador internacional José Portale, las atletas mostraron un alto nivel competitivo. Lucero destacó que el trabajo constante y el acompañamiento técnico son claves para que las chicas se enfrenten a la pista con seguridad, pasión y respeto por el deporte.
Un futuro prometedor para Zárate y sus patinadoras
El Club Carlos Pellegrini celebra estos logros como resultado del esfuerzo colectivo y la guía constante de su cuerpo técnico. Los resultados obtenidos reflejan un camino de excelencia y proyectan un futuro prometedor para las atletas en competencias nacionales e internacionales.