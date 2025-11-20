jueves 20 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tiroteo en Zárate tras una discusión de tránsito: un policía y dos hombres terminaron heridos

    Un policía bonaerense que estaba de franco se enfrentó a tiros con dos hombres durante una discusión vial en Zárate. Los tres resultaron heridos.

    20 de noviembre de 2025 - 13:11
    Un policía se tiroteó con dos hombres en medio de una discusión de tránsito

    Un policía se tiroteó con dos hombres en medio de una discusión de tránsito

    elmegafonodequilmes.com.ar

    Un enfrentamiento de tiro en plena calle de Zárate terminó con un policía y dos hombres heridos de bala, tras una discusión de tránsito que rápidamente escaló y dejó más preguntas que certezas. Las cámaras de seguridad y los testimonios serán clave para reconstruir cómo comenzó realmente el enfrentamiento.

    Lee además
    La colisión entre dos camiones de gran porte en la Ruta Nacional N°9, a la altura de Baradero y en sentido hacia Zárate, generó hoy un colapso total en la circulación vehicular, en el inicio del movimiento por el fin de semana extralargo. video

    Baradero: Choque entre dos camiones en la Ruta 9 generó un fuerte caos de tránsito
    Bayer Zárate entrenó a futuros bomberos en el 17° Encuentro de Cadetes de la Zona Norte de Buenos Aires

    Bayer Zárate capacitó a futuros bomberos en el 17° Encuentro de Cadetes de la Zona Norte

    Policía de franco, discusión vial y un arma exhibida

    Según las primeras informaciones, el oficial, que estaba de franco y circulaba en un Fiat Uno, se cruzó con dos hombres que iban en un Peugeot negro. En medio de la discusión, uno de ellos habría exhibido un arma. El policía se identificó, dio la voz de alto y descendió para intervenir, cumpliendo su rol como funcionario público.

    El intercambio de disparos y las heridas de los involucrados

    Cuando el agente bajó del vehículo, recibió disparos y respondió con su arma reglamentaria. Como resultado, el policía sufrió un impacto en el hombro con entrada y salida; uno de los hombres recibió un balazo intercostal, cuyo daño interno aún se evalúa; y el otro terminó con una herida de bala en un brazo. Todos fueron trasladados al Hospital Virgen del Carmen.

    Pericias, hipótesis y el rol de las cámaras

    La Prefectura Naval quedó a cargo de las pericias, que incluyen el análisis de un revólver calibre .22 secuestrado en el lugar y la pistola del oficial. La Justicia deberá determinar si hubo exceso en la legítima defensa o un atentado y resistencia a la autoridad. Las cámaras y los testigos serán fundamentales para encuadrar el episodio.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: Choque entre dos camiones en la Ruta 9 generó un fuerte caos de tránsito

    Bayer Zárate capacitó a futuros bomberos en el 17° Encuentro de Cadetes de la Zona Norte

    Zárate se prepara para el Food Truck Festival con tres días de música y gastronomía

    Antología 2025 de la Maratón Epistolar: una autora de Zárate entre las premiadas en Mar del Plata

    Zárate: Santiago Davio dejó de ser el DT de fútbol del CADU, el fin de un ciclo que marcó la historia del club

    Zárate: Gendarmería incautó más de 230 kilos de hoja de coca en un operativo sobre la Ruta 9

    Macabro crimen: hallan cuerpo desmembrado en Zárate de hombre vinculado a drogas

    Zárate: polémica por la terminal abandonada que será parte de un centro comercial

    Zárate disfruta un fin de semana repleto de cultura, gastronomía y espectáculos para toda la familia

    Fundación Mirgor entregó kits de mecatrónica a escuelas públicas de Zárate

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La colisión entre dos camiones de gran porte en la Ruta Nacional N°9, a la altura de Baradero y en sentido hacia Zárate, generó hoy un colapso total en la circulación vehicular, en el inicio del movimiento por el fin de semana extralargo. video

    Baradero: Choque entre dos camiones en la Ruta 9 generó un fuerte caos de tránsito

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un policía se tiroteó con dos hombres en medio de una discusión de tránsito

    Tiroteo en Zárate tras una discusión de tránsito: un policía y dos hombres terminaron heridos
    La crisis del aguinaldo no afectaría al transporte público local, pero la UTA de San Nicolás se mantiene en guardia

    San Nicolás: Crisis del aguinaldo, el transporte local no prevé conflictos, pero la UTA sigue en alerta

    En Córdoba se desarrolló la reunión del Consejo Agropecuario Región Pampeana.

    Buenos Aires encendió la mecha en el Consejo Agropecuario: cruces con Nación por obras frenadas, trazabilidad e INTA

     La agrupación de Jubilados Autoconvocados de San Pedro realizó una nueva jornada de lucha en la histórica Plaza Belgrano, en vísperas del Día de la Soberanía Nacional.

    San Pedro: Jubilados Autoconvocados reclamaron sus derechos en una jornada de fuerte contenido soberano

    Diego Santilli y Manuel Adorni

    El Gobierno reconfigura el Gabinete: Santilli suma poder político y Scioli queda bajo la órbita de Adorni