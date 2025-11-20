Tiroteo en Zárate tras una discusión de tránsito: un policía y dos hombres terminaron heridos

Un policía se tiroteó con dos hombres en medio de una discusión de tránsito elmegafonodequilmes.com.ar

Un enfrentamiento de tiro en plena calle de Zárate terminó con un policía y dos hombres heridos de bala, tras una discusión de tránsito que rápidamente escaló y dejó más preguntas que certezas. Las cámaras de seguridad y los testimonios serán clave para reconstruir cómo comenzó realmente el enfrentamiento.

Policía de franco, discusión vial y un arma exhibida Según las primeras informaciones, el oficial, que estaba de franco y circulaba en un Fiat Uno, se cruzó con dos hombres que iban en un Peugeot negro. En medio de la discusión, uno de ellos habría exhibido un arma. El policía se identificó, dio la voz de alto y descendió para intervenir, cumpliendo su rol como funcionario público.

El intercambio de disparos y las heridas de los involucrados Cuando el agente bajó del vehículo, recibió disparos y respondió con su arma reglamentaria. Como resultado, el policía sufrió un impacto en el hombro con entrada y salida; uno de los hombres recibió un balazo intercostal, cuyo daño interno aún se evalúa; y el otro terminó con una herida de bala en un brazo. Todos fueron trasladados al Hospital Virgen del Carmen.

Pericias, hipótesis y el rol de las cámaras La Prefectura Naval quedó a cargo de las pericias, que incluyen el análisis de un revólver calibre .22 secuestrado en el lugar y la pistola del oficial. La Justicia deberá determinar si hubo exceso en la legítima defensa o un atentado y resistencia a la autoridad. Las cámaras y los testigos serán fundamentales para encuadrar el episodio.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Zárate

Policia

Tránsito

Tiro