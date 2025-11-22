sábado 22 de noviembre de 2025
    • Zárate: Toyota renuevan su alianza estratégica para profundizar proyectos en Vaca Muerta

    Una de las compañías que extendieron por cuatro, es Toyota radicada en Zárate, centrado en eficiencia, innovación y sustentabilidad.

    22 de noviembre de 2025 - 12:39
    Los combustibles y lubricantes YPF que usamos durante la producción de nuestros vehículos en Zárate se exportan a 22 países de América Latina, lo que muestra el potencial de nuestra industria y de esta asociación”, destacó Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

    Toyota

    Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Toyota renovaron por cuatro años la alianza estratégica que mantienen desde hace siete, consolidando un trabajo conjunto que abarca eficiencia productiva, innovación tecnológica y proyectos de sustentabilidad. El anuncio se realizó durante una visita a Vaca Muerta, donde directivos de ambas compañías destacaron el potencial industrial del país.

    Alianza extendida y compromiso de desarrollo conjunto entre YPF y Toyota

    El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, ratificaron el acuerdo en una recorrida por los yacimientos de Vaca Muerta. Allí observaron parte del proceso de producción de los combustibles YPF con certificación internacional TOP TIER, utilizados en los vehículos de la automotriz japonesa radicada en Zárate.

    Marín destacó que la relación con Toyota refleja el modelo de cooperación que YPF busca con sus aliados: “trabajar como uno solo para alcanzar estándares de clase mundial”. Salinas, en tanto, subrayó el impacto regional: los vehículos producidos en Zárate con combustibles y lubricantes YPF se exportan a 22 países de América Latina.

    Proyectos clave que impulsan eficiencia e innovación

    Durante la visita, ambas firmas revisaron la implementación del Toyota Well, una adaptación del emblemático Toyota Production System (TPS) aplicada por YPF en su operación petrolera. Este método, basado en la mejora continua, está contribuyendo a optimizar los procesos productivos en Vaca Muerta y otras instalaciones estratégicas.

    La alianza también incluye el desarrollo de combustibles y lubricantes TOP TIER para la producción local, el uso de electricidad 100 % renovable en la planta de Zárate y la cooperación en el TC2000 mediante el equipo Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.

    Iniciativas sostenibles y programas con impacto social

    Entre los proyectos conjuntos se destacan la provisión de energía renovable proveniente de los parques eólicos y solares de YPF Luz y la instalación de estaciones Kinto —la plataforma de movilidad a demanda de Toyota— en estaciones de servicio de YPF en todo el país.

    Además, ambas compañías trabajan junto a la Fundación YPF en iniciativas educativas como el programa Aula Móvil, que fortalece la formación técnica en diversas comunidades, acompañando el crecimiento industrial y social de la Argentina.

