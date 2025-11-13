jueves 13 de noviembre de 2025
    • Zárate disfruta un fin de semana repleto de cultura, gastronomía y espectáculos para toda la familia

    Zárate invita a vecinos a participar de eventos gratuitos y pagos: teatro, música, ferias, torneos y experiencias gastronómicas del 14 al 16 de noviembre.

    13 de noviembre de 2025 - 14:50
    Infomiba

    Este fin de semana, Zárate se llena de actividades culturales, recreativas y gastronómicas para todas las edades. La Municipalidad organiza eventos que incluyen torneos de tenis de mesa, ferias de colectividades, obras de teatro y shows musicales, además de propuestas gastronómicas al aire libre, consolidando la ciudad como un espacio de encuentro y diversión para vecinos y visitantes.

    10° Aniversario de Tenis de Mesa y eventos deportivos al aire libre

    En el Espacio DAM (Costanera Sur), del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, se celebrará el 10° aniversario de Tenis de Mesa. Las actividades serán gratuitas, incluyendo un torneo solidario el sábado y un torneo por clubes el domingo, ambos de 9 a 20 hs. Para inscripciones, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3487-692230 o 3489-531440.

    Gastronomía y ferias para toda la familia

    La agenda incluye la segunda edición de “La Noche de los Sabores Locales” el viernes 14, de 19 a 23 hs., con platos especiales y promociones en locales zarateños. Además, se realizará la Feria de las Colectividades en Plaza Mitre de Lima, y el tradicional Food Truck del Club Náutico Zárate en Costanera Norte, con música en vivo y variedad de opciones gastronómicas durante todo el fin de semana.

    Teatro, música y espectáculos culturales

    Los amantes del arte podrán disfrutar del estreno de la obra “Una Navidad inesperada” el viernes 14 a las 21 hs. en el Forum Cultural. El sábado se presentará “La Paisanada”, mientras que el domingo habrá recitales en “Primavera Clásica” y la muestra anual de Souldance. Además, se mantienen las ferias semanales de Villa Fox, El Andamio y EmpreArte, promoviendo la cultura y el encuentro entre vecinos.

    De esta manera, el Municipio de Zárate continúa ofreciendo propuestas que fortalecen la cultura, la diversidad y el entretenimiento para todos los vecinos.

