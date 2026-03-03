En el Hospital detuvieron a uno de los condenados por el abuso sexual en manada que estaba con domiciliaria

El sujeto no estaría cumpliendo con el arresto domiciliario al momento de ser detenido por la DDI Pergamino.

El abuso sexual en manada que llevó a juicio oral a cinco sujetos sigue generando novedades pese a que todos fueron juzgados con condenas para dos menores y dos mayores de edad y absolución a uno de los involucrados por veredicto inapelable del juerado popular; pero esta vez porque uno de los condenados violó el arresto domiciliario .

Un sujeto de 26 años fue detenido este martes en el pabellón de Salud Mental del Hospital San José de Pergamino, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado. La orden fue emitida por el Tribunal en lo Criminal N° 1 y el procedimiento estuvo a cargo de la DDI local.

En la jornada de este martes 3 de marzo de 2026, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino concretó la detención de un sujeto de 26 años sobre quien pesaba una orden judicial por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

La medida había sido dispuesta por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino , a cargo del juez Ignacio Uthurry , en el marco de una causa penal en trámite ante ese órgano jurisdiccional.

Según se informó oficialmente, la orden de detención fue recepcionada en sede de la DDI durante la jornada y, de inmediato, se iniciaron tareas de localización del imputado. Los investigadores lograron establecer que el sujeto se encontraba en el área de Salud Mental del Hospital San José de Pergamino, donde finalmente fue interceptado y detenido.

Detenido en el pabellón de Salud Mental

El procedimiento se desarrolló en el pabellón correspondiente a ese sector del establecimiento sanitario, sin que se informaran incidentes durante la intervención policial. Tras la aprehensión, se mantuvo comunicación con el tribunal interviniente, que avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido a sede judicial para notificarlo formalmente de la medida.

Posteriormente, el imputado quedó alojado en dependencias de la DDI Pergamino, a la espera de las directivas procesales que adopte el órgano judicial competente.

Abuso sexual en manada

La investigación está vinculada a un hecho calificado como abuso sexual con acceso carnal agravado, por el cual ya fue condenado. El avance del proceso dependerá ahora de las próximas resoluciones del tribunal y de la eventual producción de nuevas medidas probatorias.

El operativo fue supervisado por el director de la DDI Pergamino, comisario mayor Pablo Callejas, y la Fiscalía interviniente autorizó la difusión del procedimiento.

La detención en el Hospital San José se enmarca en las tareas de cumplimiento de órdenes judiciales que desarrolla la brigada de investigaciones local, en coordinación con los tribunales del Departamento Judicial Pergamino.